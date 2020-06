BQL v poletje s pesmijo 'Ko bo to za nama'

Rok inAnej, znana kot BQL, sta v okviru akcijeČas, da zablestišletošnje leto po vsej Sloveniji iskala spremljevalne pevce, ki so se jima pridružili v poletnem videospotu za novi hit Ko bo to za nama. Spomladi sta priljubljena brata navdušila z uspešnico Na frišno, ki se po ogledih že bliža magični številki milijon na portalu Youtube, tik ob začetku poletja pa stavita na novo uspešnico Ko bo to za nama.