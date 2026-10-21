Mariah Carey po petih letih dobila sodni spor z bratom

V času koronakrize leta 2020 je zvezdnica Mariah Carey izdala knjigo spominov The Meaning of Mariah Carey, s katero je šokirala marsikaterega bralca, med njimi tudi svojega devet let starejšega brata, Morgana Careyja. Pevka je brata v knjigi namreč opisala kot človeka, ki se je občasno ukvarjal s preprodajo drog, imel težave z zakonom in se boril z alkoholizmom. Označila ga je celo za svojega "nekdanjega brata".
Sodišče v New Yorku je zavrnilo tožbo, v kateri je Morgan od slavne pevke zahteval več kot 20 milijonov dolarjev (približno 17,2 milijona evrov) odškodnine. Trdil je, da mu je sestra z navedbami v svojih spominih uničila ugled in škodovala poklicnim možnostim. A sodnica je presodila, da ni predložil zadostnih dokazov, da bi pevka sporne navedbe objavila z zlonamernim namenom oziroma vedoč, da so neresnične. Morganov odvetnik je že napovedal novo pritožbo.
Danes 66-letni Morgan je tožbo proti sestri na vrhovnem sodišču zvezne države New York vložil že leta 2021. V njej je trdil, da ga je v svojih spominih lažno prikazala kot nasilnega preprodajalca drog, ki je bil tudi v zaporu. Njeno navedbo, da je fizično obračunaval z njuno materjo, je označil za "obrekljivo laž". Vztrajal je, da ni nasilen in da nima kazenske evidence, ter dodal, da so mu sestrine navedbe "uničile življenje in mu povzročile izjemno hude duševne stiske".
Leta 2022 je sodnica Barbara Jaffe zavrgla 14 od 16 točk Morganove prvotne tožbe, prav tako pa vse zahtevke proti založbi Macmillan, ki je izdala knjigo. Morganovi odvetniki so se na njeno odločitev pritožili in januarja vložili dopolnjeno tožbo. Morgan je v njej trdil, da so po izidu sestrinih spominov ustavili produkcijo filma, pri katerem je sodeloval kot soscenarist. Po njegovih navedbah naj bi se producent za to odločil zaradi strahu, da bi razjezil njegovo slavno sestro. Zatrdil je tudi, da zaradi vsega skupaj ni mogel najti redne zaposlitve.
Morgan pa ni edini član družine, ki je zaradi spornih navedb v pevkinih spominih pravico iskal na sodišču. Leta 2021 je tožbo zaradi obrekovanja proti Mariah vložila tudi njuna sestra Alison Carey, ki je zahtevala 1,2 milijona dolarjev odškodnine.
Nasprotovala je opisom njunega otroštva in družinskih odnosov. Med drugim je zanikala navedbe o domnevnem nasilju in drugih pretresljivih dogodkih, ki jih je Mariah opisala v knjigi. Alison tožbe ni nadaljevala. Umrla je leta 2024, istega dne kot njuna mati Patricia, kar je pevka takrat potrdila v izjavi za javnost in opisala kot izjemno bolečo izgubo.
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