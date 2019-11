Brata Piletič oz. BQL sta se skupaj s slovenskimi glasbeniki odpravila po slovenskih šolah. Pravita, da so slovenske ljudske pesmi 'kul' in jih želita približati tudi šolarjem. Pravita, da tuje uspešnice svetovnih glasbenikov zlijeta z našimi ljudskimi in otroci so navdušeni. Decembra se bosta spet podala na pot in nastopala po vsej Sloveniji.