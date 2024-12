Brazilski skladatelj trdi, da mu je Adele ukradla pesem

Sodnikov sklep je tako začel veljati nemudoma in "povsod po svetu prepoveduje uporabo, razmnoževanje, urejanje, distribucijo in trženje skladbe Million Years Ago na kakršenkoli način, s kakršnimikoli sredstvi in na katerihkoli platformah (fizičnih ali digitalnih) za deljenje ali predvajanje glasbe." Veliko prahu se je dvignilo na brazilski glasbeni sceni, Geraesov odvetnik Fredimo Trotta je povedal, da bo razsodba v opozorilo tujim glasbenikom, ki bi se radi okoristili z brazilskimi glasbeniki. "To je prelomnica za brazilsko glasbo. Prepogosto nas kopirajo in tako ustvarijo mednarodne uspešnice, je bil jasen Trotta.

Dodal je tudi, da bo zagotovil, da za razsodbo izvedo vse televizije in radijske postaje ter glasbene platforme. Toninho Geraes zvezdnico Adele toži za 160.000 dolarjev (150.000 evrov) za moralno škodo, zahteva pa tudi avtorske pravice za Adelino skladbo.