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Glasba

Glasbenik pil, da bi premagal tremo: po 15 piv na dan

Los Angeles, 23. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Zach Bryan

Ameriški country glasbenik Zach Bryan je razkril, da je v obdobju, ko se je spopadal s hudim strahom pred nastopanjem, spil tudi do 15 piv na dan. Alkohol je postal del njegovega vsakdana, saj je verjel, da mu pomaga premagovati tremo in ustvarjati glasbo. Toda začarani krog pitja so sčasoma spremljali hudi napadi panike. Danes 30-letnik živi trezno in pravi, da na odru uživa bolj kot kadar koli prej.

Priljubljeni glasbenik Zach Bryan je v pogovoru z igralcem Matthewom McConaugheyjem ob izidu svojega najnovejšega albuma spregovoril tudi o svojem odnosu do alkohola in poti do 'ozdravljenega alkoholika'.

Priznal je, da je nekoč spil tudi do 15 piv na dan: "Ko sem začel piti 15 piv na dan in se je ta krog pitja nadaljeval, so me začeli mučiti res hudi napadi panike. Otrpnilo mi je celotno telo in mislil sem, da bom doživel možgansko kap in umrl," je bil odkrit.

Zach Bryan in Matthew McConaughey.
Zach Bryan in Matthew McConaughey.
FOTO: Instagram

"Več dni zapored sem se zvijal v klobčič. Zato sem obiskal zdravnika, a mu, kot sem že povedal, sprva sploh nisem verjel. Rekel sem mu: 'Saj sem samo mačkast. V redu sem.' On pa mi je odgovoril: 'Ne, človek, s tabo se dogaja nekaj zelo resnega.'"

Alkohol je bil tudi sestavni del njegovega glasbenega ustvarjanja, številne uspešnice so plod opivanja. "Skoraj vse uspešnice, ki sem jih ustvaril, sem napisal precej pijan. Zato sem mislil, da brez alkohola ne bom nikoli več napisal dobre pesmi," je priznal. Pomemben preobrat se je nato zgodil med samostojnim 30-dnevnim potovanjem z motorjem po ZDA. Na pot se je odpravil v upanju, da bo doživel nekakšno življenjsko preobrazbo, toda tudi med potovanjem je pogosto zahajal v bare in pil, dokler ni zaspal. Nato je sklenil, da mora korenito spremeniti svoje življenje.

Zach Bryan iskreno o alkoholizmu.
Zach Bryan iskreno o alkoholizmu.
FOTO: X

Zdaj pravi, da je bila ta odločitev ena najpomembnejših v njegovem življenju. Priznava, da mu nastopanje brez alkohola sprva vzbuja več strahu, vendar je občutek, ko stopi na oder, danes veliko boljši."Odkar sem nehal piti, so odri bolj strašljivi. Toda ko stopim nanje, veliko bolj uživam. Občutek je, kot bi letel. Bolj zabavno je. To je najboljši občutek na svetu," je povedal.

Njegov najnovejši glasbeni projekt Young Manhood and Other Donatable Organs je poseben tudi zato, ker ga je ustvaril trezen. Prvič je vse pesmi napisal in odpel brez alkohola, s čimer je ovrgel lastno prepričanje, da za ustvarjalnost potrebuje opojne pijače. Pri odločitvi ga podpira tudi žena Samantha Leonard. "Počutim se odlično. Zadovoljen sem, počutim se celovitega. Ničesar več ne potrebujem, da bi nekako preživel dan," je sklenil glasbenik, ki je nekoč verjel, da brez alkohola ne more niti nastopati niti ustvarjati.

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Zach Bryan alkohol glasba

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