Glasbenik pil, da bi premagal tremo: po 15 piv na dan

Priljubljeni glasbenik Zach Bryan je v pogovoru z igralcem Matthewom McConaugheyjem ob izidu svojega najnovejšega albuma spregovoril tudi o svojem odnosu do alkohola in poti do 'ozdravljenega alkoholika'. Priznal je, da je nekoč spil tudi do 15 piv na dan: "Ko sem začel piti 15 piv na dan in se je ta krog pitja nadaljeval, so me začeli mučiti res hudi napadi panike. Otrpnilo mi je celotno telo in mislil sem, da bom doživel možgansko kap in umrl," je bil odkrit.

Zach Bryan in Matthew McConaughey. FOTO: Instagram

"Več dni zapored sem se zvijal v klobčič. Zato sem obiskal zdravnika, a mu, kot sem že povedal, sprva sploh nisem verjel. Rekel sem mu: 'Saj sem samo mačkast. V redu sem.' On pa mi je odgovoril: 'Ne, človek, s tabo se dogaja nekaj zelo resnega.'" Alkohol je bil tudi sestavni del njegovega glasbenega ustvarjanja, številne uspešnice so plod opivanja. "Skoraj vse uspešnice, ki sem jih ustvaril, sem napisal precej pijan. Zato sem mislil, da brez alkohola ne bom nikoli več napisal dobre pesmi," je priznal. Pomemben preobrat se je nato zgodil med samostojnim 30-dnevnim potovanjem z motorjem po ZDA. Na pot se je odpravil v upanju, da bo doživel nekakšno življenjsko preobrazbo, toda tudi med potovanjem je pogosto zahajal v bare in pil, dokler ni zaspal. Nato je sklenil, da mora korenito spremeniti svoje življenje.

Zach Bryan iskreno o alkoholizmu. FOTO: X