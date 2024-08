Brez presenečenj: največ nominacij za nagrade VMA prejela Taylor Swift.

Že lani je glasbenica Taylor Swift pometla s konkurenco na podelitvi MTV VMA nagrad in zdi se, da bo s tem trendom nadaljevala tudi letos. Po razglasitvi nominacij je namreč na vodilnem mestu, pohvali se lahko kar z desetimi nominacijami. Osem jih je prejela za videospot za pesem Fortnight , poleg tega pa si je prislužila še nominaciji za najboljšo izvajalko leta ter za najboljšo pop izvajalko leta. V konkurenci za najboljšo izvajalko oziroma izvajalca leta se bodo s Swiftovo pomerili še Ariana Grande , Bad Bunny , Eminem , Sabrina Carpenter in SZA .

Na drugem mestu Swiftovi z devetimi nominacijami sledi raper Post Malone, ki je z zvezdnico sodeloval pri duetu Fortnight. Poleg osmih nominacij, povezanih z duetom, si je deveto prislužil s country duetom I Had Some Help v sodelovanju z glasbenikom Morganom Wallenom. S šestimi nominacijami se lahko pohvalita Ariana Grande in Sabrina Carpenter ter raper Eminem, s petimi pa raperka Megan Thee Stallion in pevka SZA. Štiri nominacije so nabrali pevka LISA, članica skupine Blackpink, Olivia Rodrigo in Teddy Swims.

Kar 29 glasbenikov si je nominacijo prislužilo prvič. Med bolj odmevnimi novinci so Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Tyla, Chappell Roan, Gracie Abrams, RAYE in Victoria Monet. Podelitev nagrad bo 10 septembra v New Yorku.

Spomnimo, Taylor Swift je v svoji karieri nabrala 23 MTV VMA kipcev, kar pomeni, da zaostaja le za Beyoncé, ki se lahko pohvali z 28 nagradami. Pod vrhom lestvice sta še Madonna z 20 kipci in Lady Gaga s kipcem manj.