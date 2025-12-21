Naslovnica
'Brez teme ni svetlobe in ni ga človeka, ki v sebi ne bi nosil bolečine'

Ljubljana, 21. 12. 2025 12.16

Avtor:
Klavdija Zver
Skupina Belin

Etno skupina Belin z novo pesmijo Sonce raziskuje simboliko sončnega obrata in moč notranje svetlobe, ki človeka vodi skozi najtemnejše trenutke. Singel govori o upanju, prenovi in pogumu ter spodbuja k temu, da je treba vztrajati tudi takrat, ko se zdi, da je tema za vedno premagala svetlobo.

"Ker živimo v času, ko svet doživlja napetosti in ko vojna ni daleč od naših življenj, smo s pesmijo želeli opomniti na pomembne vrednote, kot so ljubezen, mir, sočutje in povezanost. Pesem je kot neke vrste molitev, da se nasilje ne bi nikoli ponovilo, da ne nasedamo idejam razdvajanja in se kot družba vedno znova vračamo k ljubezni, k čutenju. To je ključ, ki nas povezuje in s katerim sploh lahko obstanemo. Poleg tega smo se s pesmijo želeli pokloniti naravi in njenim ritmom ter moči svetlobe. V ta namen smo se prvič uglasili na 432 Hz, kar je frekvenca Zemlje oziroma frekvenca Zemljinega srčnega utripa. Ta uglasitev je dobrodejna in zdravilna, a priznamo, da je bila uglasitev pravi izziv za nas, saj so naša ušesa močno navajena na umetno uglasitev 440 Hz, ki že nekaj let prevladuje na našem planetu in ne upošteva simetrije božanskih frekvenc, ki v človeku ustvarjajo harmonijo. Avtorica pesmi in besedila je Neža Bogataj, večji del aranžmaja pa je prispeval Miha Molka ter ostali izjemni glasbeniki zasedbe Belin: Klemen Bračko, Matej Javoršek, Grega Povše in Luka Dobnikar," so nam ob izidu pesmi Sonce povedali Belin, ki so se odločili, da pesem izdajo na dan zimskega solsticija. To je dan, ko je noč najdaljša in dan najkrajši.

Skupina Belin predstavlja pesem in videospot za pesem Sonce.
Skupina Belin predstavlja pesem in videospot za pesem Sonce.
FOTO: Nika Halas

Rdeča nit singla je optimizem. Člani skupine pa o tem, kako premagati težke trenutke, ki se pojavijo v življenju vsakega posameznika, razmišljajo: "Zelo pomembno je imeti stik s seboj, se iskreno zazreti vase. Brez teme ni svetlobe in ni ga človeka, ki v sebi ne bi nosil bolečine. Če bi bilo tako, potem se ne bi rodili tukaj. Pomembno si je bolečino priznati in odpuščati. Šele potem posije pravo sonce, vse ostalo je le lažni blišč, ki slej kot prej pelje v prepad. Pomembno je tudi poiskati svoj čas, da vsak sam zna preživljati trenutke s seboj, šele nato smo sposobni graditi kvalitetne odnose, dajati in sprejemati. Včasih pozabljamo, da smo se rodili v pravem naravnem svetišču. Toliko zdravilnih naravnih območij premore Slovenija, a jih ne cenimo dovolj. Večkrat bi morali ven v naravo, se uglasiti s seboj in odložiti digitalne naprave. Vsekakor pa so pomembni tudi dobri, iskreni prijatelji ali družina, na katero se lahko obrneš v stiski. Najboljše je z njimi preživljati čas v živo, ne le preko telefonov in digitalnih naprav."

Za izid so izbrali dan s simbolnim pomenom. "Želeli smo opomniti na pomen zimskega solsticija, ki se zgodi 21. 12. Najdaljša noč v letu in najkrajši dan je ključen trenutek, ko svetloba premaga temo. Od takrat naprej sonce spet dobiva svojo moč, dnevi se daljšajo in svetloba se vrača. Naši predniki so ta dan slavili kot rojstvo novega sonca. Bili so mnogo bolj odvisni od matere Zemlje kot smo danes mi. Bili so tudi duhovno bolj razviti, zato niso praznovali le rojstva novega sonca, ki bo pomagalo Zemlji, da bo ta obrodila. Praznovali so tudi zavedanje moči ljubezni, ki premaga zlo. Cerkev je kasneje praznik preimenovala v božič in ga prestavila na štiri dni kasneje," so nam pojasnili, zakaj so se odločili, da Sonce poslušalcem predstavijo na zimski solsticij.

Pesem je dobila tudi videospot

"Rdeča nit našega videospota je prižiganje ljubezni, svetlobe. To je ključ. Ljubezen, sočutje in sprejemanje so nasprotje strahu, nasilja in razdvojenosti. Z videom tudi vabimo poslušalce v naravo in na obisk slovenskih naravnih svetišč. V videu jih je kar nekaj. V videu nastopajo tudi otroci Tjaš, Inti, Marcel in Maj, ki so soncu in svetlobi s kurjenjem ognja dodali moč. S pesmijo Sonce je v našo zasedbo vstopil še en kitarist, Miha Molka. Povsem nas je presenetil s svojimi spretnostmi, saj je v mesecu dni poleg producentske vloge kot avdio snemalec prevzel še vlogo snemalca in montažerja videa, kar nam je vlilo mnogo navdiha za naprej, zato bodo vsekakor kmalu nastale naše nove pesmi," pa so povedali o video podobi za pesem Sonce.

KOMENTARJI1

Teleport
21. 12. 2025 12.40
Kje je snemano?
Odgovori
0 0
24ur.com
