"Ker živimo v času, ko svet doživlja napetosti in ko vojna ni daleč od naših življenj, smo s pesmijo želeli opomniti na pomembne vrednote, kot so ljubezen, mir, sočutje in povezanost. Pesem je kot neke vrste molitev, da se nasilje ne bi nikoli ponovilo, da ne nasedamo idejam razdvajanja in se kot družba vedno znova vračamo k ljubezni, k čutenju. To je ključ, ki nas povezuje in s katerim sploh lahko obstanemo. Poleg tega smo se s pesmijo želeli pokloniti naravi in njenim ritmom ter moči svetlobe. V ta namen smo se prvič uglasili na 432 Hz, kar je frekvenca Zemlje oziroma frekvenca Zemljinega srčnega utripa. Ta uglasitev je dobrodejna in zdravilna, a priznamo, da je bila uglasitev pravi izziv za nas, saj so naša ušesa močno navajena na umetno uglasitev 440 Hz, ki že nekaj let prevladuje na našem planetu in ne upošteva simetrije božanskih frekvenc, ki v človeku ustvarjajo harmonijo. Avtorica pesmi in besedila je Neža Bogataj, večji del aranžmaja pa je prispeval Miha Molka ter ostali izjemni glasbeniki zasedbe Belin: Klemen Bračko, Matej Javoršek, Grega Povše in Luka Dobnikar," so nam ob izidu pesmi Sonce povedali Belin, ki so se odločili, da pesem izdajo na dan zimskega solsticija. To je dan, ko je noč najdaljša in dan najkrajši.

Skupina Belin predstavlja pesem in videospot za pesem Sonce. FOTO: Nika Halas

Rdeča nit singla je optimizem. Člani skupine pa o tem, kako premagati težke trenutke, ki se pojavijo v življenju vsakega posameznika, razmišljajo: "Zelo pomembno je imeti stik s seboj, se iskreno zazreti vase. Brez teme ni svetlobe in ni ga človeka, ki v sebi ne bi nosil bolečine. Če bi bilo tako, potem se ne bi rodili tukaj. Pomembno si je bolečino priznati in odpuščati. Šele potem posije pravo sonce, vse ostalo je le lažni blišč, ki slej kot prej pelje v prepad. Pomembno je tudi poiskati svoj čas, da vsak sam zna preživljati trenutke s seboj, šele nato smo sposobni graditi kvalitetne odnose, dajati in sprejemati. Včasih pozabljamo, da smo se rodili v pravem naravnem svetišču. Toliko zdravilnih naravnih območij premore Slovenija, a jih ne cenimo dovolj. Večkrat bi morali ven v naravo, se uglasiti s seboj in odložiti digitalne naprave. Vsekakor pa so pomembni tudi dobri, iskreni prijatelji ali družina, na katero se lahko obrneš v stiski. Najboljše je z njimi preživljati čas v živo, ne le preko telefonov in digitalnih naprav."

Za izid so izbrali dan s simbolnim pomenom. "Želeli smo opomniti na pomen zimskega solsticija, ki se zgodi 21. 12. Najdaljša noč v letu in najkrajši dan je ključen trenutek, ko svetloba premaga temo. Od takrat naprej sonce spet dobiva svojo moč, dnevi se daljšajo in svetloba se vrača. Naši predniki so ta dan slavili kot rojstvo novega sonca. Bili so mnogo bolj odvisni od matere Zemlje kot smo danes mi. Bili so tudi duhovno bolj razviti, zato niso praznovali le rojstva novega sonca, ki bo pomagalo Zemlji, da bo ta obrodila. Praznovali so tudi zavedanje moči ljubezni, ki premaga zlo. Cerkev je kasneje praznik preimenovala v božič in ga prestavila na štiri dni kasneje," so nam pojasnili, zakaj so se odločili, da Sonce poslušalcem predstavijo na zimski solsticij.

Pesem je dobila tudi videospot