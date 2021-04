Brian Johnson bo izdal avtobiografijo s spomini The Lives of Brian

Pandemija je umetnikom vzela delo, zato so si ga ustvarili sami. Mnogi med njimi so se tako odločili, da je sedaj čas, da spomine in doživetja nanje zlijejo na papir. V jeseni bomo tako dobili celo vrsto avtobiografij glasbenikov in igralcev, med njimi pa bo tudi knjiga The Lives of Brian, pevca skupine AC/DC, prave rock'n'roll legende.

Brian Johnson je v življenju zagotovo doživel marsikaj, česar si povprečni človek niti ne more predstavljati. Njegovo življenje je bilo zelo pestro, novembra se je vrnil v skupino in izdali so prvi album po letu 2014. Sedaj je svojo pozornost usmeril v knjigo spominov, katere izid je napovedan za oktober.

V izjavi je Johnson dejal: "Imel sem nekaj dolgih noči in nekaj odličnih noči. Nekaj slabih dni in veliko zelo dobrih. Bil sem deček, ki je pel v pevskem zboru in postal pevec rock skupine. Sedaj pa sem napisal knjigo o tem." Knjigo so opisali kot 'eno izmed najbolj navdušujočih in zabavnih zgodb o zgodovini rock glasbe'. The Lives of Brian bo opisala Brianovo življenje od otroštva, ko je odraščal v Dunstonu v Združenem kraljestvu, bil skavt in pel v pevskem zboru ter postal pevec ene največjih rock skupin vseh časov.

"Skoraj desetletje dolgo je Johnson iskal uspeh in sodeloval v več skupinah. Pojavil se je v oddaji Top of the Pops in bil na turnejah po Avstraliji, a uspeh se je zdel nekaj nemogočega,"piše v povzetku knjige. "Potem pa je bil povabljen na avdicijo skupine AC/DC, ki so po tragični smrti pevca iskali nekoga novega. Z Brianom za mikrofonom so posneli njihovo mojstrovino Back in Black. Ta je postal najbolj prodajan rock album, turneja, ki je sledila albumu, pa je bila razprodana. Oboževalci skupine so ga hitro sprejeli in trud je bil poplačan," pravi povzetek o Brianovi zgodbi.

A Brianova zgodba ni samo zgodba o uspehu, je zgodba o boju in dvojnem uspehu, saj kot še piše v povzetku: "Se je Brian leta 2016 moral soočiti z diagnozo, da izgublja sluh. Takrat je moral zapustiti skupino, a se je lanskega leta zmagoslavno vrnil, skupina pa je posnela nov album. Živel je kot na vrtiljaku, a skozi celo življenje je trdno stal na tleh in nikoli izgubil samega sebe." Johnson bo nastopil tudi v dokumentarnem filmu, ki ga je posnel Dave Grohl, in se imenuje What Drives Us.