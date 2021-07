Brian May: Freddie Mercury bi bil še vedno v skupini, če bi še živel

Brian May je pred kratkim v intervjuju govoril tudi o pokojnem pevcu skupine Queen , s katerim sta bila kot brata. May je prepričan, da bi bil Freddie še vedno član njihove skupine, saj brez nje ne bi znal živeti.

"Vedno je v mojih mislih in vedno čutim, kaj bi v določenem trenutku povedal ali kaj bi si Freddie mislil. 'To bi mu bilo všeč, temu bi se Freddie smejal,' razmišljam. Res velik del naše zapuščine je in vedno bo ostalo tako," je še dejal May. Priznal je, da ne bo nikoli prebolel izgube Mercuryja, hkrati pa ga tolaži dejstvo, da je njegov prijatelj živel res lepo življenje.

"Še vedno bi govoril, da mora nadaljevati svojo solo kariero, vendar bi prijahal nazaj k družini in delal tudi naše stvari," je dejal May o delu v skupini. V pogovoru s Simonom Mayem na radiu Greatest Hits Radio je povedal še: "Smešno je, da se vedno bolj počutim, kot da je na nek način še vedno z nami. Mogoče postajam star romantik, ampak Freddie je z mano vsak dan."

"Nikoli ne prenehaš žalovati, če izgubiš družinskega člana, in Freddie je bil član naše družine. Prideš do neke točke, ko se s tem sprijazniš in si rečeš, da je res imel krasno življenje. Skupaj smo ustvarili čudovite stvari, ki še danes osrečujejo mnogo ljudi. To sprejmeš in si vesel, da se je sploh zgodilo. Kako neverjetno, da se je res zgodilo," je povedal kitarist skupine Queen.

Album z največjimi hiti skupine se ob 40. obletnici izida znova spogleduje z najvišjimi mesti na lestvicah glasbenih uspešnic.