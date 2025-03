Bricabarberica je raper, pa tudi najboljši med brivci

Če v precep vzamemo starost in stan slovenskih raperjev, razlike med dvema skupinama le-teh ni težko prepoznati. Seveda je potrebno najprej upoštevati, da imamo avtohtonih poklicnih raperjev komaj za stegnjeno pest ali pa še to ne. Na šibkejši strani se tako najdejo strastno predani hiphopu, toda zdolgočaseni v kariernem smislu. Občutno bolj zanimive like najdemo med tistimi, ki so strastni tako v preživetvenem kot tudi izpovednem oziru. Obstaja tudi vmesni blok. Posavski veteran Gero svojo rapersko veščino pili na poteh na eksotične lokacije, kjer si služi kruh. Medtem ko je Bricabarberica nemara najuspešnejši domači brivec, vsake toliko ne pozabi izdati tudi kak hiphop album. Tisti z naslovom Dok je ovaca ... bit če vune (letnik 2020) ostaja njegova avtorska kapitalka. Zanjo je Novomeščan Bricabarcerica aka Side aka Edis Osmanović porabil več let, za to novo eskapado Gore dole pa le nekaj tednov. Pričujoči album je nekaj kot gore-dole predvsem slogovno. Celota se nagiba proti jugo-trapu, a je vanjo pomešanih dovolj presenečenj, tako da prvi vtis ni tudi zadnji. Slaba polovica besedil je domačih, ostalo Bricabarberica podaja v "lingvi" od dole. Štartna Kinezi je neo-klasičen ID, pomeni, da so vsi razen govorca kompletne zgube. Toda. Z eno izstopajočo modrostjo: "Nikoli se ne zapletam s pametnejšim, kajti pametnejši mi nikoli ne najeda." Bricabarberica iskreno poroča, da je njegov svet podtalen, preobtežen s primitivnostjo, v boljšem primeru s povprečjem. Z žvečenjem pol-smislov se Kinezi tudi iztečejo. In že nastopi čas, da nastopi ekonomsko-propagandna vmesnica. Čigav biznis se reklamira, ni uganka. Posnetek Bricabarberica tako brivca povzdigne v profesorja britja/friziranja – kar pa raper dejansko je. Sledi song Zarada (Zaslužek), ki osmisli vse prej odrapano, hkrati mlečno mularijo svari, a tudi opogumi, češ, potrebno je vztrajati in se truditi vsak dan. Srednje-pospešeno Omiljena (Najljubša) je sproduciral MihaMih iz traperskega pogona Atlas Erotika. Ni potrebno posebej poudarjati, da gre za avtorjevo zahvalo njegovi vedno razumevajoči srčni dami in sorodni duši. Pripovedno mozaična viža je naslovljena Skavt, njen finale je odvečno fingiranje stila Klemna Klemna. Odličen slow-beat, a vendar ne kičasto baladen komad je Nebrini, torej tisti z naslovom od dole, a s tekstom od gore. Unikaten je tudi ChatGPT, kot res kaže, prvi slovenski song, ki vključuje vpadljivo frazo oz. tako zelo uporabljen klic v sili, v tisoč-in-eni sili. Raperju je beate v tej podstavil Šiškar Latenightprada. Bricabarberica v ChatGPT sleherniku toplo priporoča, naj (najbrž namesto, da se gleda v ogledalo) kar robota vpraša, kdo sploh je (on/ona/ono sam/a/o). Ergo. Ne reče se zastonj, da je frizer/brivec lahko tudi najpametnejši ali pač najbolj dragocen filozof, med vsemi jih poznamo. Sanjava – spet s slovenskim besedilom – je zaključna Opušteno, še ena áltasno-stratosfersko-psihadelična-traperska-semi-erotičnost. Gore dole je hiter servis Bricebarberice, ki nudi malho brihtnih vtisov, prijazno motivacijo, posledično dovolj ugodja, da "top frizurce" (kdo si je ne želi) niti ne omenjam posebej.

Ocena: 4,5