Brigita Šuler: Vse, kar šteje, so dejanja iz srca

Slovenska pevkaBrigita Šulerje izdala novo pesemIz srca, pod katero se je podpisala kot avtorica glasbe in besedila. Pesem poslušalce nagovarja k hvaležnosti, Brigita pa ob tem dodaja:

"Menim, da bi nam bilo v življenju mnogo lepše, če bi se vedno ravnali po sebi, poslušali svoje srčne želje in do ljudi gradili zgolj pozitivne odnose. Vse, kar šteje, so dejanja iz srca. Zato poslušalce z novo skladbo 'Iz srca' opominjam, naj bodo hvaležni za vsak trenutek na tem svetu, hvaležni, da imajo ob sebi svoje najdražje, hvaležni za vsako lepo misel in dejanje, ki so ga deležni. Niso pomembna bogata darila, saj ti lahko že en prijazen nasmeh polepša dan. Življenje je eno samo in prekratko."