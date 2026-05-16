Britanec pripravljen, da se od Evrovizije poslovi z nič točkami

Bo Sam Battle z umetniškim imenom Look Mum No Computer še eno razočaranje za Britance na Evroviziji? Kot je povedal 37-letnik, ga ne bo začudilo, če ne bo prejel niti ene same točke, tudi sicer pa predstavnikom Velike Britanije v zadnjih letih ni šlo najbolje in so beležili precej slabe rezultate. Izjema je bil le Sam Ryder, ki je leta 2022 s kitaro v roki osvojil drugo mesto, takoj za zmagovalno Ukrajino.

Battle kljub slabim napovedim ostaja zvest svoji glasbi, občinstvu pa se je s svojo pesmijo predstavil v drugem polfinalnem večeru. Mnogim je v spominu ostala njegova podoba 'norega znanstvenika', ki igra na svoj ogromen sintesajzer.