Glasba

Britanec pripravljen, da se od Evrovizije poslovi z nič točkami

Dunaj, 16. 05. 2026 09.23

K.Z.
Sam Battle

Veliko Britanijo bo na letošnji Evroviziji zastopal Sam Battle, bolj znan kot Look Mum No Computer, kot je povedal v nedavni izjavi, pa je že pripravljen, da se od tekmovanja poslovi z nič točkami. 37-letniku sicer res ne kaže najbolje, naklonjene pa mu niso niti stavnice.

Bo Sam Battle z umetniškim imenom Look Mum No Computer še eno razočaranje za Britance na Evroviziji? Kot je povedal 37-letnik, ga ne bo začudilo, če ne bo prejel niti ene same točke, tudi sicer pa predstavnikom Velike Britanije v zadnjih letih ni šlo najbolje in so beležili precej slabe rezultate. Izjema je bil le Sam Ryder, ki je leta 2022 s kitaro v roki osvojil drugo mesto, takoj za zmagovalno Ukrajino.

Sam Battle ustvarja pod umetniškim imenom Look Mum No Computer.
FOTO: Profimedia

Battle kljub slabim napovedim ostaja zvest svoji glasbi, občinstvu pa se je s svojo pesmijo predstavil v drugem polfinalnem večeru. Mnogim je v spominu ostala njegova podoba 'norega znanstvenika', ki igra na svoj ogromen sintesajzer.

Preberi še Karte so se premešale: kaj se zgodi, če na Evroviziji zmaga Avstralija?

Čeprav mu stavnice ne kažejo najbolje, pa je 37-letnik pripravljen tudi na najslabše, z morebitnim slabim rezultatom pa se ne obremenjuje. "Vedno pravim, da ne smeš ničesar pričakovati. Ker če ničesar ne pričakuješ, nimaš kaj izgubiti," je dejal in se nato pošalil na lastni račun: "Zagotovo bi bil dober napis na majici 'Poglej mama, nič točk' ". Battle se je s tem navezal tudi na svoje umetniško ime, ki v prevodu pomeni 'Poglej mama, nimam računalnika'.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mamma mia
16. 05. 2026 10.12
Sem malo pogledal ta fročo festival na RAI.Res ubogo.Še sreča ,da nas zraven ni.
