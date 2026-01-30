Britanska skupina Placebo prvič zapisala glasbo za gledališko igro

To bo prvo gledališko delo britanske skupine Placebo , ki je od poznih 90. let prejšnjega stoletja naprej ustvarila vrsto uspešnic, kot so Nancy Boy, Pure Morning in You Don't Care About Us . Izdali so osem studijskih albumov, zadnjega z naslovom Never Let Me Go leta 2022. Prinesel jim je najvišjo uvrstitev na lestvici albumov doslej, in sicer 3. mesto.

Člana zasedbe Brian Molko in Stefan Olsdal sta po poročanju britanskega The Guardiana povedala, da se zgodba iz zgodovine močno sklada z današnjim časom, ustvarjalni proces pa je bil zanje tokrat popolnoma drugačen. Kot sta dodala, so se poskušali povezati s psihologijo outsiderja in se navdihniti v temah moči, odtujenosti in moralnega propada, ki so v središču igre.

Igra, napisana leta 1941, govori o čikaškem mafijcu, ki si prizadeva nadzorovati mestno trgovino z zelenjavo s korupcijo, ustrahovanjem in nasiljem. Po pisanju portala je jasna alegorija o tem, kako je Hitler v 30. letih prejšnjega stoletja prišel na oblast.

Tudi za Marka Gatissa, ki je znan po filmih, kot so The League of Gentlemen in Sherlock, bo naslovna vloga prvi nastop v Royal Shakespeare Company. Premiera produkcije, ki jo bo režiral Sean Linnen, bo 11. aprila.