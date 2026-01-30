Naslovnica
Glasba

Britanska skupina Placebo prvič zapisala glasbo za gledališko igro

London, 30. 01. 2026 16.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Placebo so zasloveli v 90. letih.

Alternativna rock zasedba Placebo je za gledališče Royal Shakespeare Company prispevala glasbo za novo produkcijo igre Bertolda Brechta Ustavljivi vzpon Arturja Uija. Z glasbo za alegorijo vzpona Adolfa Hitlerja na oblast bodo debitirali v gledališču, v naslovi vlogi predstave bo nastopil Mark Gatiss.

To bo prvo gledališko delo britanske skupine Placebo, ki je od poznih 90. let prejšnjega stoletja naprej ustvarila vrsto uspešnic, kot so Nancy Boy, Pure Morning in You Don't Care About Us. Izdali so osem studijskih albumov, zadnjega z naslovom Never Let Me Go leta 2022. Prinesel jim je najvišjo uvrstitev na lestvici albumov doslej, in sicer 3. mesto.

Skupina Placebo je prispevala glasbo za novo produkcijo igre Bertolda Brechta Ustavljivi vzpon Arturja Uija.
Skupina Placebo je prispevala glasbo za novo produkcijo igre Bertolda Brechta Ustavljivi vzpon Arturja Uija.
FOTO: Profimedia

Člana zasedbe Brian Molko in Stefan Olsdal sta po poročanju britanskega The Guardiana povedala, da se zgodba iz zgodovine močno sklada z današnjim časom, ustvarjalni proces pa je bil zanje tokrat popolnoma drugačen. Kot sta dodala, so se poskušali povezati s psihologijo outsiderja in se navdihniti v temah moči, odtujenosti in moralnega propada, ki so v središču igre.

Placebo so zasloveli v 90. letih.
Placebo so zasloveli v 90. letih.
FOTO: Profimedia

Igra, napisana leta 1941, govori o čikaškem mafijcu, ki si prizadeva nadzorovati mestno trgovino z zelenjavo s korupcijo, ustrahovanjem in nasiljem. Po pisanju portala je jasna alegorija o tem, kako je Hitler v 30. letih prejšnjega stoletja prišel na oblast.

Tudi za Marka Gatissa, ki je znan po filmih, kot so The League of Gentlemen in Sherlock, bo naslovna vloga prvi nastop v Royal Shakespeare Company. Premiera produkcije, ki jo bo režiral Sean Linnen, bo 11. aprila.

