Britanska skupina Smokie svojo 45. obletnico proslavila v Hali Tivoli

Living next door to Alice, Have you ever seen the rain in Mexican girl so le nekatere uspešnice, ki so za vikend odmevale po prestolnici. Britanska pop-rock skupina Smokie je namreč svojo častitljivo 45. obletnico proslavila tudi pri nas, s koncertom v ljubljanski Hali Tivoli, kjer so se jim pridružili številni slovenski oboževalci. Med njimi je tudi slovenski glasbenik.