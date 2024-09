Britanska skupina The Cure z dvema novima pesmima na eko vinilni plošči

Britanska skupina The Cure se je odločila, da bo ravnala bolj ekološko. Na začetku oktobra bo novi skladbi And Nothing Is Forever in I Can Never Say Goodbye izdala na vinilni plošči iz trenutno najbolj razgradljive plastike. Izdaja bo del projekta Naked Record Club v prid dobrodelni organizaciji EarthPercent, piše britanski časnik The Guardian.