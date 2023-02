Britanske glasbene nagrade za izvajalca leta zagotovo ne bo prejela ženska

Čez nekaj ur bodo znani letošnji prejemniki britanskih glasbenih nagrad brit. V areno O2 se poleg Wet Leg z največ nominacijami podaja Harry Styles, tudi v kategoriji za najboljšega izvajalca leta, v kateri je nominiranih pet glasbenikov. Prvič v zgodovini nagrad je za novinca leta nominiran britanski predstavnik preteklega evrovizijskega leta.

Britanske glasbene nagrade za najboljšega izvajalca leta letos zagotovo ne bo prejela glasbenica. Med nominiranci v najprestižnejši kategoriji za najboljšega izvajalca leta so Cental Cee, Fred Again, George Ezra, Stormzy in Harry Styles. Da med nominiranci v najprestižnejši kategoriji letos ni žensk, gre po poročanju BBC za večplastno zagonetko.

icon-expand V areno O2 se poleg Wet Leg z največ nominacijami podaja Harry Styles, tudi v kategoriji za najboljšega izvajalca leta. FOTO: Profimedia

Že lani so se namreč odločili, da prej ločeni kategoriji za najboljšo izvajalko in za najboljšega izvajalca leta združijo v skupno kategorijo. Povod za to odločitev je bilo opozorilo Sama Smitha, da britanske glasbene nagrade niso dovolj vključujoče glede spolne identitete, starosti,(ne)oviranosti, spolne usmerjenosti in družbenega statusa. Za Sunday Times je povedal, da je sramota, da med letošnjimi nominiranci ni glasbenic, in dodal: "Pomikamo se naprej, ampak je že iz seznama najboljših izvajalcev očitno, da je pred nami še dolga pot." Kot drugi razlog pri BBC navajajo, da je v zadnjih 12 mesecih veliko manj glasbenih zvezdnic izdalo novo glasbo. Umetnik je namreč upravičen do nagrade, če je med 10. decembrom 2021 in 9. decembrom 2022 izdal vsaj en album, ki se je uvrstil med 40 najbolj predvajanih, ali dve skladbi, ki sta se uvrstili med 20 najboljših. Organizatorji nagrad so za BBC povedali, da bodo v prihodnjih letih pozorni, če lahko opazijo vzorec, in da bodo posledično ustrezno ukrepali. Dodali so še, da priznana glasbena založba BDI "že izvaja obsežno študijo, s katero bi opredelil ovire, ki bi lahko preprečile uspeh žensk v glasbi, da bi lahko našli rešitve, ki bi vodile k pomembnim spremembam".

icon-expand Sam Ryder je prvi britanski evrovizijski predstavnik, ki se bo v zgodovini britanskih glasbenih nagrad potegoval za novinca leta. FOTO: Profimedia