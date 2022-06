Britanski debi Kaluš Orkestra na festivalu Glastonbury

Pevec skupine Oleg Psjuk je povedal, da je to popoln kraj za njihov prvi nastop v Združenem kraljestvu, zato upa, da bo prvi od mnogih. Izrazil je hvaležnost za podporo, ki so jo Britanci izkazali tako skupini kot Ukrajini, in obljubil posebno presenečenje za oboževalce na festivalu, piše spletni portal The Guardian.

Ukrajinski sekstet bo nastopil v noči na soboto na odru Truth, ki se nahaja na festivalskem območju Shangri-La. Direktor omenjenega območja Chris Macmeikan je povedal, da so na tem odru vedno slavili romsko in vzhodnoevropsko glasbo, prirejeno za 21. stoletje, zato bo to pravo mesto tudi za skupino Kaluš Orkestra.

Na Glastonburyju bosta nastopila tudi ukrajinska skupina Go_A, ki je lani na Evroviziji zasedla peto mesto, in DakhaBrakha, še piše spletni portal.