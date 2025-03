Tisoč glasbenikov kot protest proti umetni inteligenci izdalo tihi album

Album Je to, kar si želimo? (ang. Is this what we want?) vsebuje posnetke praznih studiev in koncertnih dvoran. S tem želijo poslati sporočilo, da bi z razmahom umetne inteligence v glasbi sektor bržkone zamrl. "Britanska vlada ne sme legalizirati kraje glasbe v korist podjetij za umetno inteligenco," sporočajo z naslovi 12 skladb. Album so podprli tudi Billy Ocean, Ed O'Brien iz Radiohead, Dan Smith iz Bastille in Jamiroquai.

Več glasbenikov je v ponedeljek tudi poslalo pismo z enakim sporočilo, pod katerega so se med drugim podpisali Paul McCartney, Dua Lipa, Ed Sheeran in Stephen Fry, je poročal Reuters. McCartney je že januarja za BBC dejal, da bi te spremembe umetnikom onemogočile preživetje.

Čeprav naj bi, kot izhaja iz trenutnega predloga, izvajalci imeli možnost zavrnitve, pa kritiki trdijo, da bi posameznik le stežka obvestil na tisoče podjetij, ki se ukvarja z umetno inteligenco.