Britanski glasbeniki proti brexitu: To je resna norost!

Odprto pismo, katerega pobudnik je bil Bob Geldof, so med drugim podpisaliDamon Albarn (Gorillaz, Blur), Jarvis Cocker, Simon Rattle inBrian Eno."Smo na tem, da naredimo zelo veliko napako za našo pomembno industrijo in velik bazen še neodkritih genijev, ki živijo na tem majhnem otoku," so izpostavili v besedilu, ki ga je objavil časnik The Observer.

"Dali se bomo v kulturno ječo, ki smo jo sami zgradili! To je v čistem nasprotju s podiranjem zidov, zanikanjem predsodkov in spodbujanjem idej, kar je glavno bistvo sodobne glasbe," so zapisali.