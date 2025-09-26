Britanski pevec in tekstopisec Bryan Ferry dopolnil 80 let

Britanski pevec in tekstopisec Bryan Ferry je dopolnil 80 let. Z zasedbo Roxy Music in pesmimi, kot sta Love Is The Drug in Avalon, je pomembno zaznamoval pop glasbo 70. in 80. let minulega stoletja. Na samostojni glasbeni poti je doživel uspeh s hiti, kot je Slave To Love.

Bryan Ferry, ki se je rodil leta 1945 v angleškem mestecu Washington blizu Newcastla v delavski družini, sprva ni razmišljal o karieri glasbenika. "O ne, hotel sem postati slikar," je povedal v enem od intervjujev. Nato pa ga je popolnoma navdušil koncert ikon soula Otisa Reddinga ter dua Sam & Dave v Londonu.

Bryan Ferry FOTO: Profimedia icon-expand

"Slišati je bilo neverjetno, videti so bili fantastično, imeli so toliko energije," se spominja Ferry. "Občinstvo je bilo navdušeno. Takrat sem pomislil: To moram poskusiti," je povedal in dodal, da je začel pisati pesmi ter, ko je ustanovil Roxy, pomislil, da je to njegov način izražanja – "ustvarjanje podob s pesmimi". Skupina Roxy je bila ustanovljena leta 1970, pozneje se je preimenovala v Roxy Music. S svojim prvim singlom Virginia Plain so se uvrstili na 4. mesto britanske lestvice uspešnic. Plesna, intelektualno obarvana art rock glasba, se je razlikovala od glasbe drugih predstavnikov glam rocka, kot sta bili skupini T.Rex ali The Sweet. Skupina Roxy Music je tudi vizualno izstopala s svojimi ekstravagantnimi kostumi.

Skoraj sočasno z vzponom skupine Roxy Music je Ferry začel solistično kariero in leta 1973 izdal album These Foolish Things. "Bilo je osvežujoče ustvariti nekaj povsem drugačnega od Roxy," je povedal. "Morda sem s svojo glasbo želel doseči širše občinstvo, saj je bilo občinstvo skupine Roxy sprva zelo nišno – predvsem ljubitelji art rocka in študenti. To je bilo super, a bil sem ambiciozen in sem želel doseči več ljudi. In mislim, da mi je dejansko uspelo, da je tudi Roxy Music pridobila širše občinstvo," je dodal. Tudi odhod Briana Ena iz skupine že po drugem albumu ni mogel zaustaviti Roxy Music. Od takrat naprej je usmeritev skupine kot avtor pesmi in frontman narekoval Ferry. In to zelo uspešno – albuma Stranded iz leta 1973 in Country Life iz leta 1974 s svojo mešanico prefinjenega rocka in popa sta obveljala za klasiki.

Najuspešnejši album skupine pa je bil zadnji, osmi studijski album Avalon iz leta 1982 z uspešnico More Than This. Od sprva progresivnega in deloma pompoznega rock'n'roll zvoka je Roxy Music razvila pop zvok, ki je postal vzor kasnejšim uspešnim skupinam novega vala in novoromantike, kot so Duran Duran, Spandau Ballet ali Human League. Ferry je s tem glasbenim stilom nadaljeval na svojem solo albumu Boys and Girls iz leta 1985. "Ker je bil Avalon tako velik uspeh zame, bend in vse vpletene, smo čutili pritisk, da moramo ustvariti nekaj še boljšega. Postavili smo si precej visoke cilje," je pojasnil Ferry. Pesem Slave To Love z omenjenega albuma je postala svetovna uspešnica. "In mislim, da mi je to odprlo vrata za naprej," je povedal Ferry. Ferry je posnel 16 studijskih albumov, od tega osem z Roxy Music. Veliko je tudi eksperimentiral. Tako je za album The Jazz Age iz leta 2012 v slogu 20. let minulega stoletja na novo aranžiral pesmi iz samostojne kariere in skupine Roxy Music, pri čemer je šlo izključno za instrumentalne izvedbe.