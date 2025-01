Britanski pevec Rod Stewart dopolnil 80 let

Rod Stewart , rojen v londonskem predmestju Highgate, je glasbeno kariero pričel leta 1963 v skupini Jimmy Powell and the Dimensions kot harmonikar. Takrat je tudi začel z raziskovanjem folka, bluesa in soul glasbe. Leto kasneje se je pridružil skupini pod vodstvom Longa Johna Baldryja in nato podpisal prvo pogodbo za singel, priredbo bluesovske klasike Good Morning Little Schoolgirl .

Leta 1969 je Stewart pel pri zasedbi The Faces, ki so jo kmalu preimenovali v Rod Stewart and The Faces. Dve leti kasneje je na samostojno glasbeno pot stopil z albumom Every Picture Tells A Story in se z uspešnico Maggie May dokazal kot eden od najuspešnejših svetovnih glasbenikov. Kraljeval je na vrhovih glasbenih lestvic tako v Veliki Britaniji kot v Avstraliji in ZDA.

Poleg že omenjenih med Stewartove uspešnice sodijo skladbe Rhythm of My Heart z albuma Vagabond Heart ter I Don't Want to Talk About It in Sailing iz albuma Atlantic Crossing. Skupaj z Bryanom Adamsom in Stingom je mednje dodal še skladbo All for Love.