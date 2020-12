Skladba o mesnih zvitkih že tretjič na vrhu britanske lestvice božičnih pesmi

Don't Stop Me Eatin' je različica uspešnice Don't Stop Believin' zasedbe Journey, besedilo pa govori o mesnih zvitkih. Petje o priljubljenem prigrizku mu je zmagi prineslo tudi leta 2018 in 2019 s singloma We Built This City ... On Sausage Rolls , ki je parodija pesmi We Built This City ameriške zasedbe Starship, in I Love Sausage Rolls , ki temelji na I Love Rock 'n' Roll zasedbe The Arrows, navaja britanski BBC.

"Znano je, da imajo Britanci radi mesne zvitke," je pojasnil LadBaby in dodal, da so želeli po letu, kakršno je bilo, vsem pričarati nasmeh. YouTube komik s pravim imenom Mark Hoyle je letošnje leto opisal kot "naše najpomembnejše leto do sedaj" , predvsem zaradi vpliva covida-19. Z zmagovalnim singlom sam tudi zbira denar za dobrodelno ustanovo The Trussell Trust , ki pomaga javnim kuhinjam.

Hoylov bend sestavljajo žena Roxanne in otroka, tretjega singla pa prvotno niso imeli namena ustvariti. Zmanjkalo jim je namreč pesmi z zvezo rock'n'roll v naslovu, saj lahko to spremenijo v "sausage roll". Prav tako so si za priredbo želeli izbrati pesem, ki je ljudem pri srcu in jo radi pojejo. Navdih so iskali pri različicah pesmi za karaoke in Don't Stop Believin' je vedno visoko na seznamih priljubljenosti.

Njegova najnovejša pesem je postala najhitreje prodajani singel v Veliki Britaniji v zadnjih treh letih. LadBaby je le tretji med glasbenimi ustvarjalci, ki jim je trikrat zaporedoma uspelo osvojiti vrh lestvice britanskih božičnih pesmi. Kot prvim je to uspelo legendarnim Beatlom med leti 1963 in 1965 s pesmimi I Want To Hold Your Hand, I Feel Fine in Daytripper/We Can Work It Out . Nato so na prestol najboljših prazničnih izvajalk stopile tudi Spice Girls s singli 2 Become 1, Too Much in Goodbye.

Za zmagovalni božični singel se je letos potegovala tudi božična klasika All I Want For Christmas Is You ameriške zvezdnice Mariah Carey. Zadnja dva tedna je bila prvič po 26 letih na samem vrhu lestvice, a je na koncu zasedla drugo mesto. Sledile so Last ChristmasduaWham!, This Christmaspevke Jess Glynne in protestna pesemBoris Johnson... zasedbe The K's.

Vrh božične lestvice albumov je letos zasedel Paul McCartney z albumom McCartney III. Sledili so mu Evermoreameriške kantavtoriceTaylor Swift, Together at ChristmasduaMichael Ball and Alfie Boe, Classic DiamondsNeila Diamonda in Londonskega simfoničnega orkestra ter Music Played by Humans britanskega pevca Garyja Barlowa.