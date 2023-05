British Lion kot ogrevanje pred Iron Maiden.

Čeprav zasedba British Lion obstaja že dobro desetletje, je bil pevec Richard Taylor navdušeno presenečen, ko mu je njegov mentor, prekaljeni Steve Harris iz zasedbe Iron Maiden leta 2012 predlagal, da bi naredili prvi album z novo zasedbo. Logično so prvi album "pofurali" s Harrisovim imenom, do izraza pa so lahko prišle pesmi in besedila, v katere Taylor "izlije svoje srce in dušo" , kot se je nedavno poetično izrazil v našem intervjuju.

Njihov ogrevalni koncert, ki je bil hkrati premierni v Sloveniji, v kateri so poleg Harrisa in Taylorja še kitarista David Hawkins in Graham Leslie ter bobnar Simon Dawson , je tako v ljubljansko Cvetličano privabil predvsem lastnike Iron Maiden majic, celo s hrvaškimi registrskimi tablicami, čeprav so se našli tudi taki, ki so tja že prišli z majico British Lion, še več pa je bilo takih, ki so majico nabavili na tem koncertu.

Ena od zanimivosti zasedbe je dejstvo, da je tudi ekipa okoli njih zelo družinsko-kolegialno naravnana, od tonskega tehnika pa do mojstra luči ter seveda "roadijev", ki so se med samim koncertom zadrževali na balkonu in spremljali svoje kolege na odru. Zasedba je dajala vtis, da so prišli igrat za svoje prijatelje, saj je večinoma navajena igrati na manjših prizoriščih, vsi pa so bili zelo motivirani in več kot zadovoljni, da igrajo s Harrisom. Tega si je najbrž večina prisotnih prišla pogledat od blizu, kar v mogočnih Stožicah zagotovo ne bo mogoče, kar je za arenske koncerte kajpak običajno. A tudi Harrisova zavzetost, njegovo prepevanje besedil in vitalnost pri 67 letih so brez dvoma pohvalni in impresivni za doživeti na tako pristno neposreden način.

Morda sprva nekoliko enolična zvočna podoba ali zgolj "uročenost" prvega koncerta na evropski turneji se je tekom koncerta popravila, ko so izvedli pesmi s precej "klasičnimi" hardrokerskimi naslovi, kot so This is my God, City of Fallen Angels, The Burning, The Chosen Ones, Us Against The World ali A World Without Heaven.

"Če morda ne poznate toliko naše glasbe, lahko si jo kupite pri mizi zadaj," je pred dodatkom med drugim izjavil Taylor, ki si to, da ima vlogo frontmana ob takem "šefu", zagotovo šteje v čast, a se s svojo nekoliko sramežljivo odrsko prezenco vendarle težko postavi ob bok DiAnnu ali Dickinsonu. Hkrati pa je tudi res, ga gre za docela drugačno glasbo in koncept. Da prisotni, večinoma metalski in hardrokerski živelj, vseeno poznajo nekatere pesmi, se je pokazalo ob samem zaključku, ko so odpeli himnični zaključni pesmi Last Chance in Eyes of the Young.