Britney se je oboževalcem zahvalila za zvestobo: Hvala, da ste odraščali z mano

Nekdanja pop princesa je prejšnji konec tedna obeležila 20. obletnico svojega drugega albuma Oops! … I did it again, na katerem je singel z enakim imenom in nekateri drugi, ki so leta 2000 osvajali glasbene lestvice. Pevka se je na Instagramu zahvalila za ljubezen in zvestobo.

Britney Spears je delila svojo hvaležnost. 16. maja 2000 je izšel njen drugi album, ki ga je javnosti predstavila z istoimenskim singlom Oops! I did it again. Točno 20 let kasneje je pevka, rojena v zvezni državi Louisiana, objavila video, ki ga je naredil eden od oboževalcev. V videu so izseki videospota prvega singla z drugega albuma in izseki intervjuja iz časa, preden je izdala uspešnico, katere videospot se je zapisal v glasbeno zgodovino.

"Hvala, kdorkoli je naredil ta video! Skoraj sem spustila telefon, nisem pričakovala tega. Mineva 20 let od izdaje drugega albuma," je zapisala pevka in dodala, da ob spominu na ta album čuti metuljčke v trebuhu: "Vsa moja pričakovanja so se uresničila in vse zahvaljujoč vam! Hvala, da ste ostali z mano in da ste odraščali z menoj. Prava srečnica sem!"

Britney Spears leta 2000. FOTO: Profimedia

Videospot, v katerem je Britney stara le 18 let, se dogaja na 'Marsu', kjer pevko obišče zaljubljeni astronavt in ji podari verižico z dragim kamnom iz filma Titanik. Ob darilu Britney v videu astronavtu reče: "Oh, ne bi bilo treba," in prav te besede je glasbenica zapisala na svojem Twitterju ter v zapisu označila NASO. "Hej, NASA, prejela sem vaše darilo. Vem, da je že 20 let, odkar smo se spoznali na Marsu, a želela sem reči le … Oh, ne bi bilo treba! Uživajte tam gor, vesoljska odprava!" Na koncu je označila še uradni Nasin profil njihovega vozila, ki na rdečem planetu išče znake življenja.

"Pozdravljena, Britney Spears! Sem že spakiral in sem pripravljen poleteti na Mars. Vzletim julija, da bi pristal naslednje leto februarja. Zbral bom kamne za naslednjo misijo, a vedi, da sem jih našel zate!"