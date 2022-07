Britney se na glasbeno sceno vrača v duetu z Eltonom Johnom

Ameriška pop zvezdnica se po šestih letih vrača na glasbeno sceno. Težko pričakovan povratek na lestvice si obeta s priredbo znane skladbe Tiny Dancer. Pesem je posnela v duetu z Eltonom Johnom, ki je s hitom osvajal leta 1971.

Britney Spears bo že kmalu razveselila zveste privržence, ki že dolga leta čakajo na njen povratek na glasbeno sceno. 40-letna zvezdnica se je skrivoma dobila z legendarnim Eltonom Johnom, s katerim je v studiu na Beverly Hillsu posnela priredbo klasike iz leta 1971. Pesem Tiny Dancer bo tako že kmalu zazvenela v novi podobi. Založba Universal Music jo bo izdala naslednji mesec.

icon-expand Britney Spears FOTO: Instagram

"To je bila Eltonova ideja, Britney pa je velika oboževalka. Posnela sta remiks pesmi Tiny Dancer kot pravi duet in stvar zveni izjemno," je povedal vir, ki deluje v glasbeni industriji. Glasbena velikana sta se v prejšnjem tednu dobila v studiu, nad njunim sodelovanjem pa je bdel znani producent Andrew Watt. Snemala sta v njegovem studiu, ki se nahaja v kleti njegovega domovanja. Kot producent se je v preteklosti podpisal tudi pod studijske izdelke Justina Bieberja, Miley Cyrus, Pearl Jam in Ozzyja Osbourna, leta 2021 pa se je razveselil grammyja za producenta leta.

icon-expand Elton John FOTO: Profimedia

"Britney in Elton sta pesem že zapela pred ekipo glasbene založbe in vsi so znoreli. Tako dobro je slišati," je napovedal vir in dodal, da vsi govorijo samo o tem, da bo ta pesem zaznamovala letošnje poletje. "Britney se uradno vrača. Znova je v studiu, snema in popolnoma je navdušena," je še povedal.

Spearsova je na svoj povratek na sceno že namigovala, govorice pa so postale vse glasnejše po tem, ko se je otresla krempljev skrbništva očeta, ki je nad njo bdel skoraj 14 let. Pred dnevi je na Instagramu objavila posnetek, na katerem izvaja novo verzijo hita Baby One More Time iz leta 1998. Ob tem je zapisala: "Že dolgo nisem delila posnetka svojega glasu ... mogoče predolgo." Tiny Dancer bo pevkin prvi singel po pesmi iz leta 2016. Takrat je izdala pesem Slumber Party, ki se je pojavila na albumu Glory. Apetiti zvezdnice po povratku na sceno so veliki. Britney naj bi zaradi sodelovanja z Johnom celo podpisala pogodbo z založbo, ta pa prinaša rekordni zaslužek.