Britney slavi: Prvič po desetletju je med desetimi skladbami lestvice Billboard

Britney Spears je z novo pesmijo v zgornji del lestvice prišla po desetletju, kar je že štirinajstič, ko ji je uspel ta podvig. 40-letnica je z glasbeno legendo Eltonom Johnom posnela skladbo Hold Me Closer , ki je skupek pesmi Tiny Dancer in The One , izdala sta jo 26. avgusta. Plesni hit se je najprej izstrelil na prvo mesto na iTunesih v več kot 40 državah po svetu.

Spearsova je imela pred tem že 13 pesmi med top desetimi na lestvici Billboard. Med te se uvrščajo tudi Baby One More Time, Womanizer, Hold It Against Me, Scream & Shout in druge. Z zadnjim uspehom je pokrila tudi štiri desetletja uvrščanj na to pomembno lestvico. Zvezdnica je ob veseli novici, da je bil hit tako dobro sprejet, namignila, da se namerava vrniti na delo, to je storila z objavo na Instagramu: ''Svojega glasu že dolgo nisem delila ... Mogoče predolgo.''