Britney Spears in Backstreet Boys posneli skupno pesem

Vsi, ki so ob koncu 90. let na ves glas prepevali pop uspešnice pevke Britney Spears in skupine Backstreet Boys, so končno prišli na svoj račun. Morda malce prepozno, ko je sijaj enih največjih zvezd pop scene že malce zbledel, a vseeno, po Twitterju sodeč so oboževalci več kot navdušeni, da so fantje in pevka združili moči in skupaj posneli pesem.

Nekdanja princesa popa Britney Spearsin priljubljena fantovska skupina (zdaj že moška) Backstreet Boys so posneli skupno pesem, katere naslov je Matches. Oboževalce so razveselili, ko so na družbenih omrežjih kar na enkrat sporočili, da imajo za njih presenečenje. In kakšno presenečenje! Oboževalcem, ki tako pevko kot skupino spremljajo že od 90. let, se je, sodeč po komentarjih, kar malo zmešalo od navdušenja. "O moj bog, jokam! Ali se to res dogaja?" je le eden od mnogih komentarjev na Twitterju. "Duet, ki smo ga potrebovali in najboljša stvar leta 2020!" je drugi komentar, tretji od izbranih pa: "Pesem je noro dobra! Mora doseči prvo mesto glasbenih lestvic." Fantje iz skupine Backstreet Boys so ob izdaji singla, ki bo sicer na Britneyjini osveženi različici albuma Glory, napisali:"Kakšen glamurozen adan! Že dvajset let nas sprašujejo, če obstaja možnost, da bi se to sodelovanje zgodilo in danes je nastopil ta dan!" Član skupine Howie, ki je sicer letos sodeloval tudi v ameriški različici šova Zvezde plešejo pa je zapisal: "Po vseh teh letih, je naša skupna pesem končno tu. Poslušajte našo novo pesem!" In Britney? Ta je na Instagramu ob fotografiji naslovne fotografije albuma Glory zapisala: "Tako zelo sem navdušena in komaj čakam, da vidim, kaj pravite o novi pesmi, ki smo jo posneli skupaj."