Britney Spears prodala pravice za svojo glasbo za devetmestno številko

Britney Spears, ki jo mnogi označujejo za princeso popa, je prodala pravice za svoj celotni glasbeni katalog. Kupec, neodvisna založba Primary Wave, naj bi 30. decembra za 44-letničino glasbo odštela 168 milijonov evrov. Tako založba kot pevka nakupa oziroma prodaje še nista potrdila, zato podrobnosti in točen znesek nista znana.

Britney Spears je prodala svoj glasbeni katalog. FOTO: Profimedia

Pevka, ki je bila leta pod strogim skrbništvom očeta, je januarja 2024 dejala, da se nikoli več ne namerava vrniti v glasbeno industrijo. Zadnja skladba, ki jo je izdala, je bil duet z Eltonom Johnom, ki je izšel leta 2022. Britney pa ni edina izvajalka, ki se je odločila, da proda pravice za svojo glasbo. To so pred njo storili že Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake, Shakira in nekateri drugi, Primary Wave pa je že lastnik glasbene zapuščine legendarnih Notoriousa BIG-a, Princea in Whitney Houston.

Springsteen je svojo glasbo leta 2021 prodal založbi Sony, zanj pa so odšteli 420 milijonov evrov, Bieber pa naj bi leta 2023 od Hipgnosis Songs Capitala prejel enak znesek kot Britney. Spears se je v zgodovino zapisala kot ena od najbolje prodajanih glasbenic, po svetu pa so kupili 150 milijonov njenih plošč. Od leta 1999, ko je stopila na glasbeno sceno, je izdala devet albumov. Kljub uspešni karieri pa je bilo njeno zasebno življenje polno vzponov in padcev. Leta 2021 je sodnica prekinila 13-letno skrbništvo nad pevko, za katere odgovornost nad življenjem in financami je prevzel oče. Zvezdnica ga je med pričanjem obtožila zlorab, vse odtlej pa je z odtujenimi družinskimi člani večkrat javno besedno obračunala. Marsikatero skrivnost iz zasebnega življenja je razkrila tudi v knjigi spominov, ki nosi naslov Ženska v meni, ki je izšla leta 2023.