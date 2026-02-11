Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Britney Spears prodala pravice za svojo glasbo za devetmestno številko

Los Angeles, 11. 02. 2026 13.57 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
profimedia 0773428110

Britney Spears je prodala pravice za svoj celotni glasbeni katalog. Po poročanju BBC-ja naj bi pop zvezdnica za svoje pesmi, vključno z uspešnicami, kot so ...Baby One More Time, Toxic in Oops!... I Did It Again, dobila vrtoglavo vsoto 168 milijonov evrov.

Britney Spears, ki jo mnogi označujejo za princeso popa, je prodala pravice za svoj celotni glasbeni katalog. Kupec, neodvisna založba Primary Wave, naj bi 30. decembra za 44-letničino glasbo odštela 168 milijonov evrov. Tako založba kot pevka nakupa oziroma prodaje še nista potrdila, zato podrobnosti in točen znesek nista znana.

Britney Spears je prodala svoj glasbeni katalog.
Britney Spears je prodala svoj glasbeni katalog.
FOTO: Profimedia

Pevka, ki je bila leta pod strogim skrbništvom očeta, je januarja 2024 dejala, da se nikoli več ne namerava vrniti v glasbeno industrijo. Zadnja skladba, ki jo je izdala, je bil duet z Eltonom Johnom, ki je izšel leta 2022.

Britney pa ni edina izvajalka, ki se je odločila, da proda pravice za svojo glasbo. To so pred njo storili že Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake, Shakira in nekateri drugi, Primary Wave pa je že lastnik glasbene zapuščine legendarnih Notoriousa BIG-a, Princea in Whitney Houston.

Preberi še Britney Spears znova svobodna: poravnala primer skrbništva z očetom

Springsteen je svojo glasbo leta 2021 prodal založbi Sony, zanj pa so odšteli 420 milijonov evrov, Bieber pa naj bi leta 2023 od Hipgnosis Songs Capitala prejel enak znesek kot Britney.

Spears se je v zgodovino zapisala kot ena od najbolje prodajanih glasbenic, po svetu pa so kupili 150 milijonov njenih plošč. Od leta 1999, ko je stopila na glasbeno sceno, je izdala devet albumov.

Kljub uspešni karieri pa je bilo njeno zasebno življenje polno vzponov in padcev. Leta 2021 je sodnica prekinila 13-letno skrbništvo nad pevko, za katere odgovornost nad življenjem in financami je prevzel oče. Zvezdnica ga je med pričanjem obtožila zlorab, vse odtlej pa je z odtujenimi družinskimi člani večkrat javno besedno obračunala. Marsikatero skrivnost iz zasebnega življenja je razkrila tudi v knjigi spominov, ki nosi naslov Ženska v meni, ki je izšla leta 2023.

Razlagalnik

Skrbništvo nad Britney Spears je bil pravni dogovor, ki je trajal 13 let (od 2008 do 2021), v skladu s katerim je njen oče, Jamie Spears, in kasneje še drugi skrbniki, imel nadzor nad njenim življenjem, kariero in financami. Skrbništvo je bilo vzpostavljeno v času, ko je Britney doživljala javne psihične težave. Kontroverznost skrbništva se je pojavila predvsem zaradi obtožb Britney, da je bilo to izkoriščevalsko in da ji je bilo preprečeno sprejemati lastne odločitve, vključno s tistimi glede zdravljenja, kariere in osebnih odnosov. Gibanje #FreeBritney, ki ga je podpirala množica oboževalcev, je zahtevalo prekinitev skrbništva, kar se je končno zgodilo leta 2021, ko je sodnica odločila v njeno korist.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
britney spears glasbeni katalog pravice pevka

David Amaro: Tudi boleče ljubezni nas spomnijo, da znamo ljubiti

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
11. 02. 2026 15.38
Napaka, če bo zapravila, bo konec z njo.
Odgovori
0 0
oježeš
11. 02. 2026 15.33
Blagor njej, ki je imela kaj za prodati.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
moskisvet
Portal
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534