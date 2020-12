Britney Spears v znamenju 39. rojstnega dne izdala novo pesem

Ameriška pevka Britney Spears , ki zadnje leto polni rumene strani predvsem zaradi spora z očetom in spornega skrbništva, pod okriljem katerega živi že od leta 2007, je končno uslišala željo svojih oboževalcev. Izdala je novo pesem, katere naslov je Swimming in the Stars . Najnovejšo glasbeno izdajo je predstavila na svoj 39. rojstni dan.

Pesem je izšla na novejši različici albuma Glory iz leta 2016. V novi izdaji je dodala še dve pesmi, med drugim že omenjeno Swimming in the stars. Kot poročaVariety,je prenovljeno različico albuma izdala tudi na vinilni plošči, a so količine omejene.

"Pojdiva plavat med zvezde nocoj. Oh, kako bova sijala v diamantni luči. Potopila se bova z glavo naprej in vse do dna, se potopila v objemu gravitacije. Svet je najin in midva plavava med zvezdami," je refren pesmi Swimming in the stars in mnogi njeni oboževalci se na družbenih omrežjih že sprašujejo, ali je pesem namenjena njenemu vsakdanjemu sanjarjenju o normalnem življenju brez skrbništva, ki si ga tako zelo želi.

Pevka je sicer svoj 39. rojstni dan praznovala skupaj z izbrancem Samom Asgharijem, s katerim sta se v tem času odpravila na oddih na Havaje.