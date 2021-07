Brkovi: Seks in droga, adijo korona?

Kako peklensko je bilo leto za glasbene skupine, tudi za hrvaško punk-rock-folk-wellnes atrakcijo Brkovi, pove podatek, da so imeli lani zgolj šest(!) koncertov, čeprav so imel v povprečju vsaj okoli štirideset koncertov na leto. No, letos jim kaže precej bolje, saj so jih do zdaj že imeli toliko kot v celotnem lanskem letu, napovedanih pa imajo vsaj še enkrat toliko.

Po nastopu na mariborskem Lentu 3. julija in Kaštelu v Puli, so jih povabili tudi na Radnesko noč v Radence, kjer so jim družbo delali Dežurni krivci in Showdare. Da so se tam potrudili , da so aktualni, pa priča tudi dejstvo, da so naslednji dan povabili mladi domači zasedb Joker Out in Koala Voice. Slednja je takoj zatem odpotovala v Novi Sad, naravnost na festival Exit. Naš sogovornik v Radencih pa je bil vedno jezični in karizmatični frontman Brkov Shamso 69.

Shamso, kam se je izgubila irokeza?

Moja naloga je, da izgledam kot kreten, ko pa ni bilo koncertov, pa nisem imel več občinstva , pred kom naj izgledam kreten, pred domačimi? Lepo vas prosim! (smeh) Pa še poleti je precej bolj praktično, če skočiš pod tuš. Življenje je enostavnejše.

Nekateri glasbeniki so mi dejali, da so med korona krizo "spoznali" člane svoje družine, ker so bili po novem doma za vikende, kako je s tem pri vas?

Jaz poznam svojo družino, nisem bil tako odtujen (smeh). Sicer pa vemo, da dolgo časa ni bilo koncertov, nismo mogli igrati, nismo mogli potovati. Meni ni bilo tako slabo, saj sem lahko delal stvari, ki jih prej nisem mogel, živel sem zdravo, šel v naravo, na morje, doma se počel druge stvari. Pisal sem pesmi, imel sem nekaj samostojnih nastopov. Osebno mi gre sicer najbolj na živce negotovost, če bi mi rekli, da ne bom mogel igrati štiri leta, ni problema, si bom sam naredil svoj načrt, kaj bom počel ta štiri leta. A mi tega žal nihče ne pove.