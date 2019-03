Brkovi: Šopek rož, zame!? To je kultura, to je Slovenija!

Zasedbo punkerji, rockerji in ostali žurerji zagotovo dobro poznajo. Da pa so priljubljeni tudi pri nežnejšem spolu, pa je že na začetk pokazala ena izmed oboževalk, ki je pevcu podarila šopek rož."Šopek, zame!? To je kultura, to je Slovenija! V moji vasi mi ljubezen pokažejo tako, da me kamenjajo," je v svojem slogu odgovoril pevec, ki poleg vloge prvovrstnega frontmana, polnega adrenalina, slovi tudi po tem, da ima zelo dobro podmazan jezik in vedno poskrbi, da na njihovih koncertih ni dolgčas. Tudi če mora kateremu od mednarodnih gostov, tokrat Italijanu razlagati, da pač ni gej in da ima raje dekleta ...

"Nam je vseeno, ali smo na Hrvaškem, v Sloveniji, v BiH, ali v Srbiji, za nas ste vsi ljudje isti. Ne priznavamo, da je nekdo več ali manj," je bila ena od izjav frontmana punk-turbo-folk zasedbe Brkovi , ki si je nadel ime Shamso 69 , na njihovem največjem koncertu v Sloveniji, ki so ga imeli do zdaj.

Brkovi gredo očitno v karieri po stopničkah, vsaj kar se tiče prizorišč, kjer igrajo. V Srbiji in na Hrvaškem nastopajo že v po velikih dvoranah, kakršna je Dom sportova, kjer so lani uprizorili pravo norijo. V Sloveniji so zdaj iz manjših klubov in pubov napredovali do Cvetličarne, kjer so zabave in turbo-punk žuriranja željni uživali dve uri, očitno pa jih bodo naslednji koraki vodili pred Tivolija in Križank vse do Stožic. Kar bomo seveda z veseljem spremljali, mi pa smo Shamsu 69 zastavili še nekaj vprašanj.

Ste zdaj bolj punk, turbo-folk ali wellness, od kod ideje za pesmi?

Shamso 69:Punk, turbo-folk, wellness niso izrazi, ki smo si jih izmislili mi. Prvi album smo pač tako poimenovali. Igramo turbo folk na punkovski način, je pač edino, kar znamo. Ni nam za oznake ali etikete. Z albumom, ko drugi bendi igrajo naše pesmi, mislim, da jih imamo sedem. Avtorskih oz. studijskih pa imamo šest. Ko gre za pesmi, ne grem v studio in se odločim, da bom napisal pesem, mi pač padejo na pamet. Najbrž iz podzavesti. Nimam pojma. Če izpade dobro in tudi drugi to porečejo, ko vadimo v garaži, potem skušamo iz tega nekaj napraviti. Ne vidim velikih razlik od takrat, ko smo začeli. Če mi rečejo, da je neumna pesem, jo pozabim, če pa deluje kot superhit, jo potem skupaj "spimpamo" in posnamemo.