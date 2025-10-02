Broadway tik pred začetkom stavke

Po stavki v Hollywoodu, ki je za nekaj mesecev oklestila delovanje slovite ameriške filmske industrije, se na stavko pripravljajo tudi igralke in igralci na Broadwayu. S tem bi se ustavilo 32 aktivnih predstav, v času, ko se sezona bliža vrhuncu, navaja sindikat Actors' Equity.

Osrednja tema pogajanj je zdravstveno varstvo. Izvršni direktor in glavni pogajalec za Actors' Equity Al Vincent Jr. je dejal, da sindikat od delodajalcev zahteva povečanje prispevka v sklad za zdravstveno varstvo, ki naj bi po napovedih do maja prihodnje leto zabeležil primanjkljaj.

Višina prispevkov se ni spremenila že več kot desetletje. "Prositi naše delodajalce, naj skrbijo za naše telo in plačujejo svoj delež za zdravstveno zavarovanje, ni samo razumno in nujno, ampak je tudi naložba, ki bi si je morali želeti za dolgoročni uspeh svojih podjetij," je povedala predsednica sindikata Brooke Shields.

Izpostavila je primere igralcev in igralk, ki kljub poškodbam še naprej nastopajo. "To je preprosta matematika. Brez zdravih broadwayskih igralcev in odrskih menedžerjev ni broadwayskih predstav," je še dejala.

Triletna pogodba med sindikatom in Broadway Leagueom – združenjem, ki zastopa lastnike gledališč, producente in upravljavce – je potekla že preteklo nedeljo. Kot so sporočili iz združenja, si še naprej prizadevajo za sklenitev sporazuma.