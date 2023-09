Bruce Springsteen bo zaradi zdravstvenih težav okreval dalj časa

Bruce Springsteen je prestavil vse koncerte, predvidene za letos. Pevec je imel čir na želodcu in še vedno okreva. 74-letnik je že v začetku meseca sporočil, da bodo vsi koncerti, ki so bili napovedani za september, zaradi njegovih zdravstvenih težav preloženi, a kot kaže zvezdnik še ni povsem okreval, njegova ekipa pa je sporočila, da so zaradi tega prestavljeni vsi koncerti do konca tega leta.

"Bruce Springsteen počasi okreva po želodčni razjedi, pod zdravniškim nadzorom pa bo še do konca tega leta. S tem v mislih in zaradi velike previdnosti bodo vsi preostali datumi turneje Brucea Springsteena in The E Street Band za leto 2023 prestavljeni na leto 2024," so sporočili iz Springsteenove ekipe.

icon-expand Bruce Springsteen se zdravi zaradi razjed na želodcu. FOTO: Profimedia

"Vsi koncerti bodo potekali na predvidenih prizoriščih, po objavi novih datumov pa imajo tisti, ki so vstopnice kupili, 30 dni časa, da zahtevajo vračilo denarja. Vse vstopnice za prestavljene koncerte veljajo za novo objavljene datume," so zapisali na njegovi uradni spletni strani in na družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

The Boss je koncerte prvotno preložil na konec septembra, a kot kaže, bo potreboval več časa, da si opomore od bolezni. Prejšnji mesec je glasbenik začel severnoameriški del turneje, ki naj bi trajala do sredine decembra.