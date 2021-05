Bruce Springsteen dobitnik prestižne nagrade Woody Guthrie

"V čast mi je prejeti nagrado Woody Guthrie 2021,"je povedal Bruce Springsteen, ki o ameriškem kantavtorju Guthrieju meni, da je napisal nekaj največjih pesmi o ameriškem boju za izpolnitev svojih idealov. "Je eden mojih najpomembnejših vzorov in navdihov," je povedal.

Kot navajajo v Centru Woody Guthrie, nagrado prejme umetnik, ki najbolje ponazarja duha in delo Woodyja Guthrieja tako, da z glasbo, filmom, literaturo, plesom ali drugimi oblikami umetnosti spregovori za tiste manj srečne ter deluje kot pozitivna sila za družbene spremembe v ZDA, povzema Rolling Stone.

Prvi je nagrado leta 2014 dobil ameriški pevec in družbeni aktivist Pete Seeger, prejeli pa so jo še Mavis Staples, Kris Kristofferson, Norman Lear, John Mellencamp, Chuck D inJoan Baez.

Springsteen že desetletja občuduje Guthriejevo glasbo in njegovo delovanje. Na svojih koncertih je zaigral veliko njegovih pesmi, vključno s This Land Is Your Land, Tom Joad, I Ain't Got No Home, Vigilante Man, Blowin Down the Road, Deportee (Plane Wreck at Los Gatos)inOklahoma Hills.