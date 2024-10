Bruce Springsteen mladim glasbenikom: Umreti mlad je dobro za založbo, kaj pa za vas?

Po smrti pevca Liama Payna je svoje misli in pogled na glasbeno industrijo in kako ta deluje, predstavil tudi Bruce Springsteen . Ta je izpostavil, da je še posebej težko za mlade glasbenike, podoben pogled pa so v izjavah izrazili tudi Sharon Osbourne in pevki Katie Waissel ter Rebecca Ferguson , ki sta obe tekmovali v isti sezoni šova X Factor kot skupina One Direction , katere član je bil Payne.

Osbourne se je navezala na komentar Katie Waissel, ki je tekmovala v isti sezoni šova X Factor kot Payne, pozvala pa je tudi k večji skrbi in podpori mladim glasbenikom. S podobnimi besedami se je pevcu po smrti poklonila tudi Rebecca Ferguson, ki je sodelovanje v šovu končala na drugem mestu, opozorila pa je na izpostavljenost in izkoriščanje mladih zvezdnikov.

Liam je umrl 16. oktobra po padcu z balkona hotela v Buenos Airesu, kjer je bil na počitnicah. Po njegovi nenadni in tragični smrti so mnogi krivdo za njegovo smrt pripisali glasbeni industriji, med njimi tudi Sharon Osbourne, ki je dejala, da ga je prav ta pustila na cedilu: "Kje je bila ta industrija, ko si jih potreboval? Bil si še otrok, ko si začel delati v eni najbolj zahtevnih industrij na svetu. Kdo ti je stal ob strani?"

Svoje misli pa je za The Telegraph delil tudi Bruce Springsteen, ki je izpostavil, da ni nič novega, da umetniki v tej industriji umirajo mladi. "To je nekaj običajnega. To je posel, ki mlade izpostavlja velikim pritiskom. Oni še nimajo dovolj notranje moči in se ne poznajo dovolj dobro, da bi se lahko zaščitili pred stvarmi, ki jih prineseta uspeh in slava, zato se izgubijo v veliko težke in odprte bolečine, vključno z drogami in alkoholom, s katerimi želijo premagati ta pritisk. To zelo dobro razumem," je povedal 75-letni pevec in dodal, da se je z vsem tem spopadal tudi on in njegova skupina.

"Danny Federici se je zagotovo. Droge niso bile nič nenavadnega za E Street Band, a so obstajale meje. Sam se nisem vtikal v te stvari, a če na odru niso bili prisebni, so nastale težave," je še odkrito priznal in dodal, da je najbolj ponosen na to, da nihče od pokojnih članov skupine ni umrl zaradi odvisnosti. Omenil je tudi Jimija Hendrixa, Janis Joplin in Kurta Cobaina, tri glasbene legende, ki so vsi imeli težave z odvisnostjo in umrli stari 27 let. "Ljudje še kar nasedajo temu, kot bi šlo za kult smrti," je dodal Springsteen.

"To je prevara. To je del zgodbe, ki navdušuje nekatere mlade, a to je tista stara zgodba. Umreti mlad – dobro za založbo, ampak kaj imaš ti od tega?" je kritično še pristavil pevec, katerega uspešna glasbena kariera je dolga že več desetletij.