Bruce Springsteen pravice do svojih skladb prodal glasbeni založbi Sony

Priljubljeni The Boss je za nekaj več kot 440 milijonov evrov prodal pravice do zbirke skladb, ki so zaznamovale njegovo kariero. S tem je presegel glasbenega kolega Boba Dylana, ki mu je pogodba z Universalom prinesla skoraj 100 milijonov manj.

Bruce Springsteen je svojo zbirko ikoničnih skladb in albumov prodal glasbenem gigantu Sony Music. Znesek, ki ga bo za to prejel, je izjemen. Pogodba mu bo prinesla nekaj več kot 440 milijonov evrov. Novico je v svet ponesla revija Billboard, dogovor pa tako predstavlja enega najbolj donosnih v zgodovini zabavne industrije. Springsteen je tako presegel 80-letnega glasbenega kolega Boba Dylana. Ta je pravice do svojih glasbenih del prodal Universal Music Groupu, za kar je prejel približno 350 milijonov evrov.

Čeprav glasbenik novice še ni uradno potrdil, Variety poroča, da je odločitev dokončna, New York Times pa navaja, da je do podpisa dogovora prišlo v preteklih tednih. 72-letnik je prvo pogodbo podpisal s Sonyjevo hčerinsko založbo Columbia Records, ki je nad njegovo glasbeno zbirko bdela vse do devetdesetih, takrat pa so pravice pripadle njemu.

Nov dogovor narekuje, da ima Sony pravice do celotne Springsteenove kolekcije, ki vsebuje mega hite in izredno priljubljene albume, kot sta Born to Run in Born in the U.S.A. Samo v letu 2020 je njegova zbirka albumov prinesla 13,2 milijona evrov zaslužka.