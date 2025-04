Bruce Springsteen razveselil oboževalce: izdal bo sedem albumov

Bruce Springsteen bo svoje oboževalce razveselil s sedmimi albumi še neobjavljenih skladb, ki jih je posnel v 35-letnem obdobju. Zbirka albumov je poimenovana Tracks II: The Lost Albums in vključuje 83 skladb, posnetih med letoma 1983 in 2018. Zbirka Tracks II: The Lost Albums bo izšla pri založbi Sony Music 27. junija.

OGLAS

V video napovedniku za zbirko je 75-letni glasbenik nedavno pojasnil, da pogosto bere, da je imel v 90. letih minulega stoletja nekreativno obdobje, a je dejansko ves čas delal. "Med pandemijo sem obdobje izkoristil, da sem dokončal vse, kar sem imel v arhivu," je še povedal. Springsteen je sicer ta teden že objavil skladbo Rain in the River z albuma Perfect World. Preostalih šest albumov ima naslove LA Garage Sessions '83, Streets of Philadelphia Sessions, Faithless, Somewhere North of Nashville, Inyo in Twilight Hours.

Bruce Springsteen FOTO: AP icon-expand

Zbirka Tracks II: The Lost Albums bo vsebovala 74 skladb, ki jih oboževalci sploh še ne poznajo, medtem ko so se nekatere tekom let že neuradno pojavile v javnosti, a bodo sedaj končno objavljene njihove studijske različice. Omejena izdaja, za katero že sprejemajo prednaročila, vključuje devet LP plošč ali sedem CD-jev in digitalnih formatov s 100-stransko knjigo z arhivskimi fotografijami in Springsteenovo osebno predstavitvijo projekta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Spremljevalna zbirka z naslovom Lost and Found: Selections from The Lost Albums pa bo obsegala 20 vrhuncev iz celotne zbirke in bo na voljo na dveh LP ploščah ali enem CD-ju. Različica z vinilnimi ploščami stane 370 evrov, zbirka CD-jev 325 evrov, medtem ko je spremljevalna zbirka bistveno cenejša: vinilki staneta 47 evrov, CD plošča pa 17 evrov.

Bruce Springsteen FOTO: Profimedia icon-expand