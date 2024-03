Bruce Springsteen se je po zdravstvenih težavah vrnil na oder

Bruce Springsteen se je po sedmih mesecih končno vrnil na oder. 74-letni pevec, ki je zaradi čira na želodcu moral poiskati zdravstveno pomoč in prestaviti datume koncertov do konca leta 2023, znova nastopa. Springsteen je pred dnevi stopil na oder v Phoenixu, kjer se mu je pridružila tudi njegova skupina E Street Band , tokrat brez pevčeve žene Patti Scialfa .

Springsteen je maja 2022 sporočil, da se bo februarja naslednje leto odpravil na turnejo, ki bo prva po letu 2017 in prva ameriška po letu 2016. A njegova pot na odre ni bila tako preprosta. Le mesec dni po prvih koncertih, je bil zaradi bolezni primoran prestaviti tri koncerte. Aprila 2023 sta oba z ženo zbolela za covidom, kar je bil razlog, da je bil prestavljen tudi koncert v njegovem domačem New Jerseyju po sedmih letih.

Ponovno je zbolel avgusta istega leta in preložil dva koncerta v Filadelfiji, septembra pa so v uzjavi za javnost pojasnili, da je imel težave zaradi čira na želodcu. Po posvetovanju z zdravniki in njegovo skupino so se odločili, da preložijo koncerte, pevec pa je oboževalcem zagotovil, da se kmalu spet vidijo.

Pozneje istega meseca so oboževalce znova obvestili, da so koncerti prestavljeni. "Bruce Springsteen počasi okreva po želodčni razjedi, pod zdravniškim nadzorom pa bo še do konca tega leta. S tem v mislih in zaradi velike previdnosti bodo vsi preostali datumi turneje Brucea Springsteena in The E Street Band za leto 2023 prestavljeni na leto 2024," so sporočili iz Springsteenove ekipe.