Bruce Springsteen se konec junija vrača na Broadway

Sklop koncertov "Springsteen on Broadway" je oboževalce navduševal že leta 2017, zaradi izjemne priljubljenosti pa so ga organizatorji nekoliko podaljšali kar trikrat, svoj zaključek je spektakel doživel ob koncu leta 2018. Založba Columbia Records je po prvem delu turneje izdala dvojni album, posnet v živo.

Glasbeni šov ponuja 15 Springsteenovih skladb, ki vključujejo tudi pesmi My Hometown, Thunder Roadin Born in the USA ter pripoveduje zgodbo o zvezdnikovem odraščanju v New Jerseyju. Nekateri od spominov so bralcem njegove avtobiografije že znani, iz knjige pa na koncertnih dogodkih tudi prebira odlomke. Pri pesmi Brilliant Disguisega na odru spremlja žena Patti Scialfa.

Od občinstva, ki se bo udeležilo koncertnih dogodkov, bodo organizatorji zahtevali potrdilo o cepljenju.