Bruce Springsteen jeseni z 20. albumom 'Letter To You'

"Zelo mi je všeč čustven značaj pesmi Letter To You," je o skladbi povedal Bruce Springsteen in ob tem dejal še: "Všeč mi je zvok E Street Banda, ker smo igrali popolnoma v živo v studiu, na način, kot prej še nismo, brez dodatnih posnetkov."Album so posneli v petih dneh v njegovem domačem studiu v zvezni državi New Jersey. Na albumuLetter To You je devet pesmi, ki jih je Springsteen spisal nedavno in nove različice treh doslej neizdanih pesmi iz 70. let prejšnjega stoletja: Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest in Song for Orphans.