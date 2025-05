Bruce Springsteen se še vedno pred vsakim nastopom bori z anksioznostjo

Bruce Springsteen je glasbeni veteran, saj na odrih po vsem svetu nastopa že pol stoletja, kot je nedavno priznal, pa se pred vsakim koncertom bori z anksioznostjo. 75-letni The Boss, kakršen je njegov vzdevek, meni, da je trema lahko tudi nekaj dobrega, saj se glasbenik občinstvu izpostavi čustveno, fizično in duhovno, kmalu za tem, ko zaigra prve ritme na kitaro in stopi pred mikrofon, pa anksioznost izgine.

Bruce Springsteen je v času svoje pol stoletja dolge kariere prejel 20 grammyjev in prodal več kot 140 milijonov albumov, a se še vedno spopada s tremo in anksioznostjo, preden stopi na oder in zapoje zbrani množici. Priljubljeni roker je o tem spregovoril v nedavni podkast oddaji Awards Chatter, 75-letnik pa je, kljub letom, znan tudi po tem, da njegovi koncerti še vedno trajajo skoraj štiri ure.

"Temu pravim anksioznost zaradi pričakovanja. Ko stopiš na oder, testiraš svojo fizično, čustveno in duhovno plat. Vsak večer vse te strani postaviš na preizkušnjo in jih razgališ pred občinstvom, ob tem pa se počutiš zelo živega. Po mojem mnenju je to tisto, za kar zbrani plačajo. Da te vidijo v najbolj živi različici in ne toliko za to, katero pesem zaigraš ali je ne zapoješ," je dejal Springsteen, ki je znan po svojih energičnih nastopih.

"Gre za to, kako prisoten si v trenutku. Zato je vsakič, preden stopim na oder, prisotna trema, ki pa izgine kmalu za tem, ko začnem odštevati takte svoji skupini," je pred začetkom evropske turneje, ki bo štela 16 koncertov in bo trajala med majem in julijem, povedal The Boss.

Roker je avgusta zavrnil predlog, da bi se s skupino E Street Band, ki ga spremlja, upočasnili. "Ne bomo šli na nikakršno poslovilno turnejo! Kaj je to? Slovo od česa? Tisočev ljudi, ki kričijo naša imena? Ja, kot da bi si tega želel. Nikamor ne grem!" je dejal na koncertu v Filadelfiji.

Govorice o upokojitvi pa je julija 2024 v intervjuju za The Telegraph zavrnil tudi kitarist Steven Van Zandt, ki je razložil, da umika z glasbene scene ne načrtujejo: "Če sem iskren, v bližnji prihodnosti ne vidim konca, še posebej ne v Evropi, kjer smo bolj znani, kot smo kadar koli bili. Menim, da bi tam večno nastopali vsako poletje."

Springsteen je aprila naznanil izid sedmih albumov z doslej neizdanimi pesmimi, ki jih je posnel med leti 1983 in 2018. Kot so zapisali v izjavi za javnost, The Lost Albums, kakor se imenuje zbirka, razkriva poglavja glasbenikove kariere in ponuja vpogled v njegovo življenje in kariero. Albumi bodo uradno izšli 27. junija.