Bruce Springsteen z nastopom znova odprl Broadway

Težko pričakovani nastop slovitega The Bossa je po kar 471 dneh vdihnil življenje na odrske deske New Yorka. V dvorani, polni obiskovalcev, ki so za vstop morali dokazati, da so bili cepljeni, je vladalo odlično vzdušje. Koncert je pomenil napoved za pestro broadwajsko dogajanje, ki sledi jeseni.

Čeprav se mjuzikli, kot so Hamilton, Levji Kralj in Zlobna, na Broadway vračajo šele 14. septembra, se je znano newyorško prizorišče odprlo zaradi koncerta Bruca Springsteena. Glasbenik je z uvodnim nastopom najavil serijo tridesetih koncertov na istem prizorišču. V St. James teatru je pozdravil svoje zveste privržence, obiskovalci pa so Broadway zavzeli po kar 471 dneh zaprtja. V tem času se je celotna četrt borila s povečano stopnjo kriminala, pandemija pa je vplivala tudi na oboževalce odrskih umetnosti, ki so izvajalce na prizorišču že težko pričakovali. icon-expand Bruce Springsteen pred nastopom na Broadwayju. FOTO: Profimedia ''Bruuuuce!'' so v en glas zavreščali Springsteenovi privrženci, ki so sedeli drug ob drugem, ob tem pa niso nosili mask. Pogoj za vstop na prizorišče je bilo potrdilo o cepljenju. Mini turneja Springsteen on Broadway se je poslušalcem predstavila že leta 2017, takrat v manjšem Walter Kerr teatru, in se že takrat izkazala za ogromno uspešnico. Vanjo je vključil svoje največje hite, nekaj časa na odru pa je glasbenik tudi tokrat posvetil svojim iskrenim pripovedim iz zasebnega življenja. Znova je obudil že znana dejstva, da je med pandemijo posnel in izdal album, da je sodeloval v podcastu z Barackom Obamo ter da je bil javno aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola. icon-expand Pred nastopom Springsteena so se na prizorišču zbrali nasprotniki cepljenja, ki se ne strinjajo s pogoji za vstop na koncerte. FOTO: Profimedia 71-letnik je igral in pel, kot da od zadnjega nastopa ne bi minilo nekaj mesecev. Zmotil se je samo pri pesmi, ki jo je izvajal z ženo Patti Scialfa, za kar se je opravičil: ''Rada me ima, čeprav sem zamočil.'' PREBERI ŠE Bruce Springsteen se konec junija vrača na Broadway Čudovita noč je bila po mnenju obiskovalcev nekaj, o čemer so v preteklem letu lahko samo sanjali, obenem pa je pomenila tudi znak, da se na Broadway po dolgem zatišju končno vrača življenje. icon-expand