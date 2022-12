Bryan Adams: leteči avto v Stožicah in pop rock popolnost

Kanadski roker, 63-letni Bryan Adams, se zadnja leta na vsake štiri sezone oglasi v ljubljanskih Stožicah, kjer je že v tretje osvojil slovensko občinstvo in zabaval debeli dve uri z uspešnicami iz svoje skoraj polstoletne kariere.

Ko se že zdi, da je leto pri koncu, saj smo zakorakali v december, in da se v Stožicah ne da doživeti kaj novega, še ne videnega, se pred koncertom Bryana Adamsa, ki je mesec nazaj obrnil 63. leto, po dvorani pred koncertom začne "voziti" avtomobil, ki ga sicer lahko občudujemo na naslovnici njegovega zadnjega albuma So Happy It Hurts. V bistvu je šlo za napihnjeno repliko, ki so ga upravljali štirje drončki namesto koles, avto pa se je s prižganimi sprednjimi in zadnjimi lučkami vred lepo in na varni razdalji nad glavami obiskovalcev v parterju "sprehajal" sem in tja.

icon-expand Bryan Adams v Stožicah 2022. FOTO: B. T.

Dvorana Stožic se je medtem napolnila, saj je večina občinstva dežju navkljub prispela na cilj, vse dokler nismo ob četrt čez 20. uro lahko slišali "božanski" uvod v pesem Kick Ass, ki jo bere (in v videospotu tudi igra) legendarni John Cleese, poznan iz britanskega komičnega kolektiva Monty Python. "Na začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo in potem je ustvaril človeka. Toda človek se je izrodil in se spustil v črno luknjo ustvarjanja slabe glasbe. Tako je naokoli padla tema. Samo On je lahko vedel za nevihto, ki je prihajala. Orkan se je pripravljal. Da, nekaj je bilo narobe, nekaj je manjkalo. Ni bilo rock glasbe. Zato je poslal angela, ki je prišel iz megle, nosil je škornje, modre kavbojke in baseball kapo. Imel je velik nasmeh. Kako kul je to? Potem je ves svet utihnil in pogledali so gor, ker so vsi želeli slišati, kar je imel za povedati. In po nekaj trenutkih tišine je rekel ..." je v slovenskem prevodu koncert začel "božji" Cleesov glas.

"Naj bo kitara, bobni, piano, naj bo 'ritobrcajoči' rock bend ..." se je v pesem Kick Ass bombastično prelil eksploziven začetek koncerta, za katerega nam je Bryan Adams v nedavnem ekskluzivnem intervjuju potrdil, da ponazarja "rojstvo rokenrola". Za Cleesa pa dejal, da je bil očitna izbira za pesem, saj ga vsi poznamo iz mojstrovin, kot sta Monty Python in sveti gral ter Brianovo življenje, v katerih so se imenitno in z veliko ironije norčevali iz krščanskega izročila. Nekaj, kar očitno zmore le zvezdnik njegovega kova, a roke navdušenih obiskovalcev, še sploh pa oboževalk, so bile v zraku že pri prvi pesmi. Adams je takoj zatem postregel s starejšima favoritoma Can't Stop This Thing We Started in Somebody, podobno kot pred štirimi leti, nato pa nadaljeval z novejšima skladbama One Night Love Affair ter Shine a Light.

icon-expand Bryan Adams v Stožicah 2018 FOTO: Miro Majcen

"Živjo, moje ime je Bryan in sem vaš pevec za nocoj. Ne vem, kdaj morate biti doma, a pred vami je dolg koncert, imamo veliko pesmi," je ob navdušenem odzivu občinstvo pozdravil 63-letnik. Da vsi še kako dobro poznajo eno od njegovih najlepših pesmi, se je pokazalo, ko mu je sploh ni bilo treba peti, saj so (predvsem ženska) grla kar sama od sebe zapela prvo kitico uspešnice Heaven. Nato je zavil nazaj v krepkejše tone z Go Down Rockin' z albuma Get Up (2015). "Zdaj pa pesem, ki sem jo posnel s Tino Turner! In ne, ni je tukaj," je v smehu dejal Adams, ko je napovedal vsem dobro poznano It's Only Love, nadaljeval pa z nekaj pomenljivimi You Belong To Me, I've Been Looking For You in The Only Thing That Looks Good on Me Is You. Za tovrstne pesmi nam je sicer v intervjuju zatrdil, da "vse misli resno", nato pa postregel s prgiščem baladnih viž zgolj ob kitari (Here I Am, Flying, When You're Gone).

Temperaturo in stiske ljubezenskih objemov je do vrelišča dvignil z (verjetno) svojim največjim hitom (Everything I Do) I Do It For You, ki je stara že krepkih 30 let, saj so jo leta 1991 uporabili za film Robin Hood: Princ tatov s takrat popularnim Kevinom Costnerjem, MTV pa je videospot vrtel tudi po desetkrat na dan. Vzdušje je nadaljeval z Back To You in These Are The Moments That Make Up My Life, dokler ni bil spet čas za popolno evforijo z 18 til I Die ter bombastično Summer of '69, ki bo čez slab mesec stara okrogla štiri desetletja. Sledile so želje obiskovalcev, ko je Bryan predvsem prvim vrstam ponudil možnost izbire, katero pesem naj še zaigrajo, "da ne bo potem kdo rekel: ni zaigral pesmi, ki sem jo želel slišati", se je pošalil. Jure si je zaželel I'm Ready, ki jo je bend komaj znal zaigrati, Zala pa je dahnila Please Forgive Me, Bryan pa ob tem napletel zgodbico, ko je dejala, da je njen mož doma in je varuška otroku, da ga bo morala po koncertu prositi prav tega – odpuščanja.

icon-expand Bryan Adams v Stožicah leta 2018. FOTO: Miro Majcen