Bryan Adams pred ljubljanskim koncertom izdal nov singel

Album bo po pisanju portala na voljo v vseh različicah, od zgoščenke do vinilke, pa tudi v posebnem ekskluzivnem paketu.

Na glasbenikovi spletni strani so objavljeni datumi koncertov evropske turneje. Ustavil se bo tudi v Ljubljani, kamor se vrača štiri leta po koncertu, na katerem je predstavljal kompilacijski album Ultimate.

Kanadski glasbenik je v začetku 80. let prejšnjega stoletja v Severni Ameriki zaslovel s tretjim albumom, Cuts Like a Knife, svetovno slavo pa mu je leta 1984 prinesla četrta plošča, Reckless. Album je bil prvi, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, obenem je bil kar dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med 15 najboljših singlov. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It's Only Love v duetu s Tino Turner.

Pevec, tekstopisec, kitarist in producent se je s pravim imenom Bryan Guy Adams rodil britansko-kanadskim imigrantom v Kingstonu v kanadski provinci Ontario. Prvo pogodbo z založbo je leta 1978 podpisal za dolar. Med njegove največje uspešnice sodi (Everything I Do) I Do It For You, ki je nastala za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991. Posveča se tudi fotografiji, filantropiji in aktivizmu.