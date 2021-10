Bryan Adams prihaja v Stožice

Bryan Adams je eden najbolj prepoznavnih in ikoničnih glasbenikov, avtor številnih, že ponarodelih rock uspešnic in dobitnik mnogih glasbenih nagrad, v svoji karieri pa je prodal več kot 65 milijonov plošč. Na turnejo se podaja ob izdaji novega, že 15. studijskega albuma So Happy It Hurts, ki bo uradno izšel marca 2022. Adams slovi kot glasbenik, ki da na nastopu vse od sebe, njegov zaščitni znak pa je energičen in iskren nastop, ki vedno znova prepriča občinstvo, kar je dokazal tudi na svojem zadnjem koncertu v Ljubljani leta 2018, ko je nastopil v sklopu svetovne turneje Ultimate.