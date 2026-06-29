Bryan Adams, stari znanec Slovenije

Bryan Adams je mnogo duetov zapel tudi na odru z oboževalci, saj je vrsto let za dueta, kot sta When You're Gone z Mel C in It's Only Love s Tino Turner, na oder povabil oboževalce. Pred 20 leti je na odru Hale Tivoli z njim zapela tudi Slovenka, za odrom pa je privolil v intervju za našo medijsko hišo.

66-letnemu zvezdniku je svetovno slavo pred 43 leti prinesel album Cuts Like a Knife. Naravnost iz srca je nadaljeval glasbeno kariero in nizal hit za hitom skozi vsa 80. in 90. leta. Rekorde je podiral s pesmijo (Everything I Do) I Do It For You, ki jo je ustvaril za film Robin Hood. Napisal jo je v eni uri, pesem pa je zasedala prva mesta lestvic po svetu. Prinesla mu je grammyja in nominacijo za oskarja.

Bryan, ki ima na svojih koncertih zadnja leta željo, da oboževalci v prvih vrstah nimajo telefonov, je ustvarjalen tudi zunaj glasbenih voda. Njegovo razstavo fotografij zvezdnikov smo si lahko ogledali tudi pri nas pred 20 leti. Da je fotograf, je le ena od zanimivosti 66-letnega rockerja. Kot otrok je živel zelo blizu nas na Dunaju, njegov oče je bil diplomat. Vegan je že več desetletij, ne pije in ne kadi.

O Adamsu redko kdaj pride na dan kakšen trač. Pripisovali so mu romanco s princeso Diano, za katero je napisal tudi pesem.