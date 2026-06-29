Bryan Adams, stari znanec Slovenije

Bryan Adams je mnogo duetov zapel tudi na odru z oboževalci, saj je vrsto let za dueta, kot sta When You're Gone z Mel C in It's Only Love s Tino Turner, na oder povabil oboževalce. Pred 20 leti je na odru Hale Tivoli z njim zapela tudi Slovenka, za odrom pa je privolil v intervju za našo medijsko hišo.
66-letnemu zvezdniku je svetovno slavo pred 43 leti prinesel album Cuts Like a Knife. Naravnost iz srca je nadaljeval glasbeno kariero in nizal hit za hitom skozi vsa 80. in 90. leta. Rekorde je podiral s pesmijo (Everything I Do) I Do It For You, ki jo je ustvaril za film Robin Hood. Napisal jo je v eni uri, pesem pa je zasedala prva mesta lestvic po svetu. Prinesla mu je grammyja in nominacijo za oskarja.
Bryan, ki ima na svojih koncertih zadnja leta željo, da oboževalci v prvih vrstah nimajo telefonov, je ustvarjalen tudi zunaj glasbenih voda. Njegovo razstavo fotografij zvezdnikov smo si lahko ogledali tudi pri nas pred 20 leti. Da je fotograf, je le ena od zanimivosti 66-letnega rockerja. Kot otrok je živel zelo blizu nas na Dunaju, njegov oče je bil diplomat. Vegan je že več desetletij, ne pije in ne kadi.
O Adamsu redko kdaj pride na dan kakšen trač. Pripisovali so mu romanco s princeso Diano, za katero je napisal tudi pesem.
Tina Turner, rojena kot Anna Mae Bullock, je bila ameriška pevka, plesalka in igralka, ki je zaslovela v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Zaradi svojega izjemnega glasu, energičnih nastopov in dolge kariere so jo pogosto imenovali 'kraljica rock'n'rolla'. V svoji karieri je prejela številne nagrade grammy in postala ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalk vseh časov, znana pa je bila tudi po svojem življenjskem boju za osebno svobodo in uspešnem povratku na vrh glasbenih lestvic v 80. letih.
Princesa Diana, rojena kot Diana Frances Spencer, je bila prva žena britanskega kralja Karla III. (takrat še valižanskega princa) in mati princa Williama ter princa Harryja. Postala je ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih osebnosti na svetu, znana po svojem humanitarnem delu, modnem slogu in iskrenem odnosu do javnosti. Njena tragična smrt v prometni nesreči v Parizu leta 1997 je pretresla ves svet in sprožila val žalovanja brez primere.
Nagrada grammy je ena najprestižnejših glasbenih nagrad na svetu, ki jo vsako leto podeljuje ameriška Akademija za diskografsko umetnost in znanost. Ustanovljena je bila leta 1959 z namenom prepoznavanja izjemnih dosežkov v glasbeni industriji, vključno s pevci, glasbeniki, producenti in drugimi strokovnjaki. Kipci v obliki gramofona so postali simbol vrhunske kakovosti in uspeha v glasbenem svetu.
Diplomat je uradni predstavnik države, ki deluje v tujini z namenom vzdrževanja in krepitve odnosov med svojo domovino in državo gostiteljico. Diplomati se ukvarjajo s pogajanji, poročanjem o političnih razmerah, zaščito interesov svojih državljanov v tujini ter spodbujanjem kulturnega in gospodarskega sodelovanja. Zaradi narave dela se diplomati in njihove družine pogosto selijo med različnimi državami, kar je vplivalo tudi na otroštvo Bryana Adamsa.
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