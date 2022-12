Bryan Adams: Tako srečen, da boli – da sem spet nazaj!

Ah, no ja, ideja pride iz tega, da se smejiš tako močno, da ti dejansko začno teči solze. Taki trenutki so redki, a zagotovo se je vsakemu to že kdaj zgodilo. Od tod izvira ideja, a sama pesem je o svobodi in odprti cesti.

Bryan, zadnji album in turneja se imenujeta So Happy It Hurts. Kdaj in zakaj, ob katerih trenutkih, ste dejansko "tako srečni, da boli"?

Ideje pridejo takrat, ko to najmanj pričakuješ. Včasih pa se ideje valjajo naokoli nekaj let, dokler končno ne postanejo smiselne. Kakor koli že, vse pesmi so delo in se zares udejanjijo šele, ko to delo opraviš.

Pesmi so vedre, polne ljubezni in pozitivizma. Vam kdaj zmanjka idej, ali so svet, ljudje in stvari, o katerih pišete in pojete v svojih pesmih, neskončni izvir kreativnih idej?

Zadnje čase se počutim vrhunsko, saj sem v zadnjem letu izdal štiri glasbene albume; So Happy It Hurts, Classic parts 1 in 2 ter Pretty Woman - The Musical. To mi pri dvajsetih ne bi nikoli uspelo!

Koliko v resnici držijo naslovi pesmi, kot so Everything I do (I do it for you) (Vse, kar naredim, naredim zate), The Only Thing That Looks Good On Me Is You (Edina stvar, ki izgleda dobro na meni, si ti) in nova I Ain't Worth Shit Without You (Brez tebe sem vreden en drek) – lahko verjamemo, da ste jih napisali iz osebnih izkušenj?

Vse mislim resno, a vedno rad obračam fraze, iščem privlačne stavke in se igram z besedami. Nekatere so bolj prepoznavne in uspešne kot druge. Včasih si tovrstne fraze zapišem in jih poskušam peti. Drugič naslovi pesmi izhajajo iz momljanja, ko jih pišem. Pomembno je, da imate pri petju idej vključen gumb za snemanje.

Zdi se, da ste srečna oseba, polna pozitivnosti in dobre volje, ali je težko ostati tak v sodobnem času, polnem pandemij, podnebnih kriz, vojn, ki še vedno trajajo? Kakšno je vaše sporočilo svetu?

Sporočilo je preprosto: vse bo v redu. Moja mama je stara 94 let in ima to izjemno sposobnost, da se smeji najresnejšim stvarem. Bili so trenutki, ko sem ji predstavil težavo in ona me je poslušala in nato rekla: "Oh, ne skrbi za to, samo pozabi." Običajno ima prav, zares ni bilo vredno skrbeti.