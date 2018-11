Bryan Adams: 'Ko bom nocoj šel v hotel, bom mislil na vas, čudoviti ste!'

Adams, ki zadnjih 20 let navzven vizualni deluje praktično enako, morda pa je njegov mladostni videz tudi posledica dejstva, da je že 29 let vegan, saj je že leta 1989 prenehal jesti meso in mlečne izdelke. Nadaljeval je zGo Down Rockin' z njegovega trinajstega albuma Get Up, ter srčno Heaven, ki mu jo je, "mehkega srca" pomagala zapeti celotna dvorana.

Ultimate Love je nova pesem s kompilacijskega albuma Ultimate, s katero je 59-letni Bryan Adams pričel tokratni koncert v Stožicah. Po preizkušenihCan't Stop This Thing We StartedinRun To You je naklonil prve besede 10-tisočglavi množici Slovencev ko je nekoliko klišejsko dejal, da "je srečen, da je tukaj" in dahnil "izgledate čudovito".

Po This Time je napovedal It's Only Love, "pesem ki sem jo nekoč posnel s Tino Turner". "Ne, danes je ni tukaj," se je pošalil in požel val navdušenja, čeprav bi si marsikdo želel videti Tino v živo, a dejstvo je, da gospa uživa v zasluženem pokoju in bo 26. novembra dopolnila 79 let. Slišali smo še Please Stay, Cloud Number Ninein You Belong To Me,dokler nismo zaslišali kitarsk rif ene najbolj poznanih njegovih pesmi Summer of '69. Trenutek, ko bi lahko pričakovali največjo norijo v dvorani, a se je zazdelo, da so vsi bolj zaposleni s fotografiranjem, snemanjem ali živimi prenašanjem na Facebooku, kot pa da sodelujejo v pristni koncertni izkušnji. A to je pač trend mlajših generacij, ki očitno koncerte spremljajo na drugačne načine kot "stara garda".

Pozabil ni na pesmi When You're GoneinEverything I Do (I Do It For You), ki jo je večina žensk znala dobesedno na pamet, SomebodyinHave You Ever Really Loved A Woman. Ljubezensko-baladne viže je prekinil z energičnim trojčkomThe Only Thing That Looks Good On Me Is You, Cuts Like a Knife in18 Till I Die, za konec uradnega dela pa postregel še zI'm Ready inBrand New Day.