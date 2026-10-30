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Glasba

Bryan Adams z novo protestno skladbo proti predsedniku ZDA Trumpu

Ottawa, 30. 10. 2026 21.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Bryan Adams

Kanadski glasbenik Bryan Adams pogosto prek glasbe izraža svoja stališča o političnih vprašanjih. Zdaj je izdal protestno pesem, uperjeno proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. V skladbi omenja tudi dokumente, povezanih z umrlim obsojenim ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

66-letni glasbenik Bryan Adams v skladbi z naslovom Lake Ontario med drugim zapoje, da se v Iranu stvari niso odvile tako, kot naj bi si Donald Trump želel, in dodaja, da so nato sledili otročji izpadi, ki naj bi služili preusmerjanju pozornosti z dokumentov o Jeffreyju Epsteinu. Glasbenik v skladi sicer Trumpa dobesedno ne omeni.

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A Adams, ki je svetovno slavo dosegel z uspešnicami, kot sta Please Forgive Me in Summer of '69, v skladbi namiguje na konflikt, v katerega so vpleteni ZDA, Izrael in Iran, ter na škandal okoli Epsteina. Skladba je poimenovana Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA. Trump je jezero z izvršnim ukazom enostransko že preimenoval v Ameriško jezero.

Adams je pred tem že izdal skladbo z naslovom 51st State kot protest proti izjavam Trumpa, ki je kot predsednik ZDA namignil, da bi si želel, da bi Kanada postala 51. zvezna država ZDA. Obe skladbi sta z Adamsovega novega albuma How's It Goin', ki bo izšel novembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Bryan Adams Donald Trump Jeffrey Epstein skladba Lake Ontario

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