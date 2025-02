Bryan Adams zaradi težav s kanalizacijo primoran odpovedati koncert

Zaradi možnosti poplave odpadnih voda iz kanalizacije so morali organizatorji v zadnjem trenutku odpovedati koncert Bryana Adamsa v avstralskem Perthu, saj je to predstavljalo preveliko tveganje za javno zdravje. Kot so povedali v komunalnem podjetju, so se težave pojavile zaradi zamašenih odtokov, ki so že povzročili poplave v sosednjih objektih.

Oboževalci, ki so bili nad odpovedjo zelo razočarani, bodo sicer dobili povrnjena sredstva, hudovali pa so se predvsem nad poznim obvestilom, kar so tudi javno izrazili na družbenih omrežjih, saj so se na prizorišče že odpravili, nekateri pa so pripotovali od daleč in so plačali tudi prenočišča, hrano in potne stroške.